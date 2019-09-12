"Босоногий мальчик": "слуга народа" удивил журналистов поведением в Раде

Политика

В Верховной Раде нового созыва от депутатов не требуют соблюдать дресс-код. Это уже привело к курьезным моментам. Депутат от «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий разгуливал по сессионному залу без обуви, но в ярких носках бордового цвета с белым принтом.

В отличие от канадского премьера Джастина Трюдо, который сделал яркие носки частью своего стиля, «босоногий» депутат Жмеренецкий выглядел как человек, пытающийся отдохнуть от неудобной обуви.

Фотоснимки неординарного депутата опубликовала журналист Варвара Квитка в Facebook.

Напомним, ранее жену Владимира Зеленского раскритиковали за выбор обуви для официального мероприятия. Некоторые гости Одесского кинофестиваля также удивили, появившись на красной дорожке в обуви с мехом.

Фото varvarakvitka/Facebook

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