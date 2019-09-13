Мир

Смерть во время секса в командировке признали несчастным случаем на работе

Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что инцидент произошел, когда строительная компания TSO отправила инспектора техники безопасности в командировку. Во время рабочей поездки сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта.

Руководство фирмы настаивало, что, когда их сотрудник решил провести досуг с незнакомкой, он не был на работе.

В свою очередь страховая компания заявила, что во время командировки работника компания несет за него ответственность, даже если он в этот момент не работает, а занимается обычными бытовыми делами, как, например, душ, ужин и даже секс.

С этой точки зрения смерть мужчины была несчастным случаем на рабочем месте, а это значит, что компенсацию должен выплатить работодатель.

В TSO возмутилась таким решением, и оспорили его в суде, однако апелляционный суд в Париже встал на сторону страховщиков.

«Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств», — заключил судья.

О какой именно сумме компенсации идет речь, не уточняется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переспавший с 6000 женщин самый известный плейбой Италии умер во время секса с 23-летней туристкой.

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