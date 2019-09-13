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Смерть во время секса в командировке признали несчастным случаем на работе
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте. Об этом пишет BBC.
Сообщается, что инцидент произошел, когда строительная компания TSO отправила инспектора техники безопасности в командировку. Во время рабочей поездки сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта.
Руководство фирмы настаивало, что, когда их сотрудник решил провести досуг с незнакомкой, он не был на работе.
В свою очередь страховая компания заявила, что во время командировки работника компания несет за него ответственность, даже если он в этот момент не работает, а занимается обычными бытовыми делами, как, например, душ, ужин и даже секс.
С этой точки зрения смерть мужчины была несчастным случаем на рабочем месте, а это значит, что компенсацию должен выплатить работодатель.
В TSO возмутилась таким решением, и оспорили его в суде, однако апелляционный суд в Париже встал на сторону страховщиков.
«Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств», — заключил судья.
О какой именно сумме компенсации идет речь, не уточняется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переспавший с 6000 женщин самый известный плейбой Италии умер во время секса с 23-летней туристкой.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!