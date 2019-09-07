13 сентября 2019

Для многих людей, хотя бы однажды побывавших в Неаполе, этот прекрасный итальянский город ассоциируется то с футболом (ну, кто же не знает знаменитый клуб «'Наполи''?!), то с близостью Везувия и острова Капри, то с легко узнаваемыми неаполитанскими песнями и танцами, а то и с легендарной неаполитанской пиццей. Для меня же Неаполь в первую очередь — это место рождения первого итальянского фарфора. Всемирно известная фарфоровая мануфактура Каподимонте была основана Карлом III из династии Бурбонов, королём Неаполя и Сицилии. Взойдя на неаполитанский престол в 1734 году, Карл перевёз в Неаполь богатейшую коллекцию предметов искусства, принадлежавшую его матери Елизавете, последней из рода Фарнезе. И вскоре по распоряжению короля для этой коллекции был построен прекрасный Дворец Каподимонте, где и сейчас находится удивительное собрание произведений искусства, в котором особое место отведено фарфору Каподимонте. Во внутреннем дворе этого дворца и были проведены первые эксперименты по производству фарфора.

В коллекции, собранной мною, фарфоровые композиции неаполитанских мастеров в основном представлены цветочными букетами ручной работы — очень сложными в исполнении, но неизменно вызывающими с трудом сдерживаемый восторг из-за естественной живости красок и мельчайших деталей каждого уникального цветка. Одну из таких композиций, привезенных мною из Неаполя, я и решил представить сегодня вашему вниманию. Тем более, что для этого есть небольшой повод. Сегодня в Неаполе начинается знаменитый фестиваль пиццы, на который по традиции со всего света съезжаются не только любители этой вкуснятины, но и самые известные пиццайоло — мастера пиццерийного дела.

Пицца давно уже считается одним из символов Италии. А родиной пиццы все итальянцы безоговорочно признают Неаполь, в котором, по мнению специалистов, производят около 2 тысяч (!) видов пиццы и большинство из них считаются лучшими в мире. Кстати, впервые прообраз будущей пиццы появился на Апеннинском полуострове примерно в 10-м веке. И многие столетия круглая лепёшка, приправляемая чесноком, луком, травами и оливками, служила пищей для простого народа. Позднее именно неаполитанцы придумали добавлять в лепёшки экзотические в то время помидоры, привезенные из-за океана. А в 1889 году, то есть ровно 130 лет назад, в Неаполь приехал король Италии Умберто I, решивший со своей супругой Маргаритой Савойской отведать чего-нибудь простого, но оригинального. И лучший неаполитанский пиццайоло приготовил для них традиционное крестьянское блюдо — пиццу, начинка которой из помидоров, моцареллы и базилика символизировала итальянский трёхцветный флаг. Королевская пара была в восторге от угощения. И даже оставила в городе благодарственное письмо, этот восторг передающее. В качестве ответного жеста, естественно, с согласия королевы, неаполитанцы назвали понравившееся блюдо «'Маргаритой''. Считается, что именно с него и начинает свой отсчёт официальная история неаполитанской пиццы.

На моём месте глупо и бестактно было бы описывать, как будет проходить фестиваль пиццы в Неаполя, передавая — до запаха! — подробности приготовления самых популярных блюд, от которых в ближайшие дни столы местных заведений будут просто ломиться. Скажу только, что общепризнанной королевой фестиваля по сложившейся уже традиции, конечно же, будет пицца «'Маргарита''. Ну, а для того, чтобы завершить наш сегодняшний рассказ на весёлой ноте, припомню один анекдот, как говорится, в тему. Заходит постоянный посетитель в популярную пиццерию. Узнавший его официант, пытаясь угадать желание клиента, уточняет:

- Как вам лучше разрезать пиццу — на четыре кусочка или на шесть?

Немного подумав, посетитель шёпотом признаётся:

- Не поверите, но я так проголодался, что давайте-ка разрежем сегодня пиццу на восемь кусков!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.