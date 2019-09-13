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Под Харьковом девушка зверски избила свою сверстницу и похвасталась "достижением" в соцсетях
С началом нового учебного года вновь встала во весь рост так и не решенная проблема насилия среди подростков. Новый случай жестокого избиения школьницы сверстницей расследуется в городе Изюме Харьковской области. Полицейская проверка началась после того, как подростки-очевидцы жестокой сцены выложили видео в социальных сетях.
На записи видно, что дело происходит вечером где-то на улице. Старшая из девушек бьет младшую по лицу, наносит удары по голове. Даже после того, как жертва падает на асфальт, агрессивная девушка не унимается, поднимает за волосы и продолжает бить.
Аккаунт в соцсетях, где было выложено видео, уже стал закрытым — автор ограничила доступ.
Напомним, закон о противодействии буллингу заработал еще в начале года. Он позволяет привлечь к ответственности не только школьников-обидчиков ребенка, но и родителей агрессивных детей, а также учителей, не желающих вмешиваться в конфликт и тем самым дающих молчаливое согласие на травлю.
А «ФАКТЫ» собрали советы психологов, как ребенку не стать жертвой школьного и другого буллинга.
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