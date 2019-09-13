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Мир

«Спасали от пьянства и блуда»: в сети показали фото странной акции в России

8:25 13 сентября 2019 83
тверь
Инф. «ФАКТОВ»

В российской Твери священники решили оригинально бороться с грехами среди прихожан. Вместо крестного хода по ближайшим селам был организован «крестный лет».

Вместе с иконой и мощами священнослужители облетели «подшефную» территорию на самолете и облили Тверь и окрестности святой водой. С самолета были вылиты около 70 литров жидкости. Священники говорят, что в самолете не используют кадило, а льют прямо из чаши, а то брызги залетают в салон.

Икона «Неупиваемая чаша», которую принесли в самолет, должна была помочь побороть пьянство среди жителей Твери. Священник Александр Горячев утверждает, что среди прихожан были случаи просто чудесного исцеления. «Однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал», — рассказывает священнослужитель.

самолет

Митрополит Тверской и Кашинский Савва надеется, что после «крестного лета» в городе сократится число аварий и социальных бедствий.

самолет

Напомним, «крестный лет» — не первая оригинальная акция российских священников. Ранее в сети очень позабавились планам священников «вымолить курортный сезон» и провести молебен за массовый приток туристов, и за теплое лето.

Фото tvernews.ru

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