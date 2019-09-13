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Мир

В России сделали громкое заявление о завершении войны в Сирии

9:21 13 сентября 2019 118
лавров
Инф. «ФАКТОВ»

В России объявили, что война в Сирии закончилась. Глава российского МИД Сергей Лавров утверждает, что войны больше нет, остались разве что «отдельные очаги напряженности».

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — заявил Лавров в интервью российской газете «Труд».

Говоря о будущем Сирии, Лавров завил, что хочет, чтобы поддерживаемая Россией сирийская оппозиция вошла в конституционный комитет Сирии и приступила к реформе государственного строя, все сирийцы начали процесс возвращения на родину, а сама страна вернулась в «арабскую семью».

Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. Три года спустя в РФ объявили, что потери российских сил в регионе составили 112 человек. Авторы отчета не уточняли, входят ли в это число ликвидированные в Сирии бойцы ЧВК «Вагнер».

4 сентября 2019 года в Сирии были убиты по меньшей мере трое российских спецназовцев.

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