Политика

Завершение войны на Донбассе и сохранение санкций против России: о чем говорил Зеленский на форуме YES (видео)

Для завершения войны на Донбассе должны поработать дипломаты, а международное сообщество должно помочь Украине и сохранить в силе введенные против России санкции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на ежегодном форуме YES.

«Не устаю повторять международным партнерам: вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Санкции — это налог ради мира», — считает Зеленский.

Путь к миру на Донбассе глава государства видит через сферу дипломатии. «Единственный путь — дипломатия. Ее мощное и действенное оружие — это санкции», — уверен президент.

Что касается встречи Нормандской четверки по вопросу Донбасса, то Зеленский подтвердил, что такой диалог состоится уже до конца текущего месяца.

Комментируя давно обсуждавшуюся идею о миротворцах на Донбассе, президент заявил, что в Минском формате появление миротворцев на линии разграничения не обсуждается. В то же время Украина готова видеть миротворцев на линии границы с Россией.

Что касается аннексированного Крыма, то Зеленский отвечал крайне уклончиво и признавал, что решить вопрос будет сложно. «У нас есть несколько форматов и идей, но я не могу об этом говорить. Это преждевременно. Будет как с обменом. Не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. Жду встречи с президентом США. Мы будем думать над тем, как вернуть Крым», — сказал он.

Напомним, Олег Сенцов на форуме YES сделал подарок Зеленскому и призвал добиться освобождения всех украинцев из тюрем в РФ и на оккупированных территориях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter