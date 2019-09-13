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Завершение войны на Донбассе и сохранение санкций против России: о чем говорил Зеленский на форуме YES (видео)
Для завершения войны на Донбассе должны поработать дипломаты, а международное сообщество должно помочь Украине и сохранить в силе введенные против России санкции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на ежегодном форуме YES.
«Не устаю повторять международным партнерам: вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Санкции — это налог ради мира», — считает Зеленский.
Путь к миру на Донбассе глава государства видит через сферу дипломатии. «Единственный путь — дипломатия. Ее мощное и действенное оружие — это санкции», — уверен президент.
Что касается встречи Нормандской четверки по вопросу Донбасса, то Зеленский подтвердил, что такой диалог состоится уже до конца текущего месяца.
Комментируя давно обсуждавшуюся идею о миротворцах на Донбассе, президент заявил, что в Минском формате появление миротворцев на линии разграничения не обсуждается. В то же время Украина готова видеть миротворцев на линии границы с Россией.
Что касается аннексированного Крыма, то Зеленский отвечал крайне уклончиво и признавал, что решить вопрос будет сложно. «У нас есть несколько форматов и идей, но я не могу об этом говорить. Это преждевременно. Будет как с обменом. Не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. Жду встречи с президентом США. Мы будем думать над тем, как вернуть Крым», — сказал он.
Напомним, Олег Сенцов на форуме YES сделал подарок Зеленскому и призвал добиться освобождения всех украинцев из тюрем в РФ и на оккупированных территориях.
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