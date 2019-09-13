Украина

Рада приняла закон о поощрении обличителей коррупции: сколько будут платить за "доносы" на чиновников

На заседании 13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, поощряющий анонимные доносы на коррупционеров. Разоблачителям обещают денежные вознаграждения, защиту от преследований и прочие приятные бонусы. Документ готовится ко второму чтению. Процедуру доработки и внесения правок решено провести ускоренно.

В том документе, который принят за основу, закреплено право граждан анонимно жаловаться на факты коррупции. В течение 15 дней факты, изложенные в заявлении, должны быть проверены.

Что касается вознаграждения жалобщику, то премии положены не всем. Рассчитывать на выплаты может лишь тот, кто помог поймать «крупную рыбу» — если ущерб от коррупционного преступления превышает 9,6 млн гривен (5 тыс. прожиточных минимумов).

Сам разоблачитель может рассчитывать лишь на 10% от суммы предотвращенного ущерба. Если информаторов было несколько, то выплата делится на всех «исходя из важности сообщенных сведений». На всякий случай в законопроекте установлена и верхняя планка для суммы вознаграждения — не более 12,5 млн гривен (3000 минимальных зарплат).

Напомним, ранее предполагалось, что закон о добровольных помощниках антикоррупционных органов примут уже в текущем году, а заработать программа сможет с 1 января 2020 года.

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