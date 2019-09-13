Порошенко побывал на допросе в Госбюро расследований

Политика

Петр Порошенко утром 13 сентября был на допросе в Государственном бюро расследований. В рамках какого дела понадобились показания пятого президента Украины, в ГБР не уточнили. Ранее представители бюро подтвердили, что никаких производств по Порошенко не существует.

Выйдя после допроса в ГБР, Порошенко рассказал, что представителей бюро очень интересовали детали операции украинских Военно-Морских Сил в Черном море 25 ноября 2018 года, когда россияне захватили в плен украинских моряков. Еще одним вопросом, интересовавших следователей, был процесс национализации ПриватБанка.

Напомним, Порошенко неоднократно заявлял, что не доверяет руководству бюро. Появлению доверия не способствовал и тот факт, что именно под стенами ГБР на политика уже дважды пытались напасть неизвестные. В первый раз хулиганы прыгали на капот автомобиля Порошенко, во второй раз от атаки агрессивных молодых людей пострадали журналисты.

Пятый президент Украины подчеркивал, что видит признаки утечки служебной информации из Госбюро расследований. Не исключено, что к секретным сведениям получают доступ представители России.

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