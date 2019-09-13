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В Киеве маршрутчик объезжал пробку по тротуару: сеть возмутило видео инцидента
В Киеве пассажиры засняли на видео, как маршрутка оригинально решает проблему заторов на дороге. Предприимчивый водитель микроавтобуса решил объехать пробку по тротуару.
В соцсетях выдвигают версии, что могло заставить водителя грубо нарушать правила.
Видео было снято на улицы Семьи Сосниных в Святошинском районе города. Из-за множества дорожных работ движение в данном микрорайоне затруднено. Как ожидается, ремонты завершатся не ранее конца сентября, потому скорого решения проблемы не предвидится.
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