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Происшествия

В Киеве маршрутчик объезжал пробку по тротуару: сеть возмутило видео инцидента

14:50 13 сентября 2019 58
маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве пассажиры засняли на видео, как маршрутка оригинально решает проблему заторов на дороге. Предприимчивый водитель микроавтобуса решил объехать пробку по тротуару.

В соцсетях выдвигают версии, что могло заставить водителя грубо нарушать правила.

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Видео было снято на улицы Семьи Сосниных в Святошинском районе города. Из-за множества дорожных работ движение в данном микрорайоне затруднено. Как ожидается, ремонты завершатся не ранее конца сентября, потому скорого решения проблемы не предвидится.

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