Монополии Коломойского не будет, – Зеленский

Политика

После выступления на форуме YES президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивный комментарий интернет-изданию «Новое Время» относительно своей беседы с бизнесменом Игорем Коломойским, которая состоялась 10 сентября.

«Чтобы долго не говорить, все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех! В том числе для господина Коломойского», — заявил Зеленский.

По мнению президента, Коломойский должен способствовать снижению тарифов на коммунальные услуги для населения. «Схемы» на государственной «Центрэнерго» обсуждались в ходе разговора.

«И действительно, чтобы он способствовал, чтобы цены, которые связаны с коммуналкой — там очень много вопросов — чтобы они снижались. Прежде всего все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены, но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщают «Українські Новини», в государственной генерирующей компании «Центрэнерго» с июля сменился менеджмент. После этого, как заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, компания начала закупать российский уголь у связанного с группой «Приват» ООО «Нефть Форс» по цене выше, чем по формуле «Роттердам+». При этом «Центрэнерго» продает электроэнергию ферросплавным и химическим предприятиям Коломойского по цене, которая не покрывает ее себестоимости — 1,30 гривен/кВт-час.

Группа «Приват» занимает доминирующее положение на рынках добычи (93%), переработки (85%) и продажи нефтепродуктов (25%). В некоторых областях сети АЗС, подконтрольные «Привату», контролируют более половины региональных рынков розничной торговли нефтепродуктами.

8 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева в лице судьи Сергея Каракашьяна принял решение о запрете Антимонопольному комитету Украины совершать любые действия по делу о расследовании антиконкурентных согласованных действий компаний группы «Приват» на рынке топлива ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом», «Авиас», ООО «Пром гарант плюс», ООО «Альянс еволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т. ч. ПАО «Укрнафта» и ДП «Фирма «Укртатнафтасервис»). Антимонопольный комитет начал расследование в октябре 2016 года.

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