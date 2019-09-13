Происшествия

В пятницу, 13 сентября, суд в Одессе должен избрать меру пресечения 55-летнему уроженцу Ирака, который, не желая давать развод супруге, нанес ей девять ножевых ранений.

По зданием Киевского районного суда Одессы собрались люди, которые хорошо знают потерпевшую Татьяну Бурчанову (на фото) — преподавателя английского языка. В руках у них — плакаты «Нет насилию!», «Дом иногда самое опасное место», «Бить нельзя помиловать», «Остановить насилие».

В акции принимает участие дочь раненой женщины София Гелан. Ее отец Гелан Фейсал Хазаль был задержан накануне при попытке бежать за границу.

Гелан Фейсал Хазаль

По словам Софии Гелан, ее 43-летняя мать находится в критическом состоянии. «Врачи говорят: если она проживет 4 дня, то будет жить. Мать уже прооперировали, но нужна еще операция, на которую сейчас не хватает 100 тысяч гривен. Не исключено, что в дальнейшем придется делать еще одну операцию», — говорит София Гелан. По ее словам, мать сейчас в реанимации, у нее проблемы со свертываемостью крови, потому постоянно требуется донорская кровь.

София Гелан рассказала, что отец и мать прожили в браке 20 лет. «Сколько себя помню, он постоянно нас избивал, — говорит София. — Мать не могла уйти из-за финансовых проблем и психологического давления, а месяц назад все-таки решилась и подала на развод. Он шантажом заставил ее забрать заявление. Через месяц матери пришлось сбежать из-за того, что его психическое состояние ухудшилось. Она скрывалась у сестры. Он выследил ее, четыре часа поджидал в подъезде… Мы с мамой договорились встретиться, и когда я вошла в лифт, кабина была вся в крови. Поднимаясь, я не знала, что это кровь моей мамы… Она лежала на 11-м этаже, рядом были медики скорой помощи…»

София, которая пришла под здание суда с плакатом «Хочу, чтобы он сел», подчеркивает, что нападение на ее мать — не что иное, как спланированное покушение на убийство. Она и ее родные опасаются, что суд может составить Гелана на свободе.

Ранее тот же Киевский районный суд Одессы приговорил к 10 годам тюрьмы известного одесского адвоката Роберта Халиуллина. Он трижды выстрелил в свою жену Виорику из охотничьего ружья. Вот уже несколько лет женщина, которая выжила лишь чудом, не может самостоятельно передвигаться.

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