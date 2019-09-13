Банки обяжут открывать клиентам всю информацию о кредите

Деньги

Озвученные ранее Национальным банком Украины намерения усилить контроль за качеством предоставляемых людям финансовых услуг обретают законодательную основу. Напомним, на недавнем заседании в НБУ были озвучены основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу. Для борьбы с такими нарушениями в НБУ даже создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

А на днях Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». Причем ко второму чтению его готовят в ускоренном режиме.

Документ предусматривает наделение регулятора финансового рынка полномочиями применять к финансовым учреждениям меры воздействия и применять административные взыскания за нарушение прав потребителей. Также законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О потребительском кредитовании», которые расширят понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, плюс дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Кроме того, предлагается уточнить нормы закона о заключении договора потребительского кредитования в виде электронного документа и использования электронной подписи до и во время подписания такого договора.

Важно, что законопроект предусматривает одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них.

«Изменения позволят защитить права потребителя в полной мере — от мелкого шрифта в договорах кредита или депозита, на основании которого потом банки отсуживают у своих клиентов огромные суммы, и до регулирования рекламы финансовых услуг», — заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Разработчики законопроекта утверждают в пояснительной записке к документу, что его принятие позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются.

Подробнее о грядущих изменениях в сфере кредитования граждан «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— В связи с чем возникла необходимость принять закон о защите прав потребителей финансовых услуг?

— В связи с массовым нарушением банками, а еще больше — финансовыми компаниями, прав клиентов. Массовый характер таких нарушений подтвержден тысячами заявлений в правоохранительные органы. Однако в большинстве случаев такие заявления не приводят к защите прав клиента через суд или путем мирного урегулирования вопроса.

Одной из причин такой ситуации является отсутствие достаточной компетенции у правоохранительных органов, и регулятор, безусловно, может быть намного более эффективным инструментом для защиты прав потребителей финансовых услуг.

— Действие закона распространяется только на банки или также на другие финансовые учреждения, выдающие так называемые быстрые кредиты?

— Закон касается всех субъектов, которые оказывают финансовые услуги, как банков, так и небанковских финансовых учреждений. Услуги финансовых компаний по предоставлению «быстрых кредитов» сюда также входят.

— Какую информацию о кредите будут обязаны предоставлять финансовые учреждения?

— Все тарифы, комиссионные сборы, всевозможные дополнительные начисления, которые должен уплатить заемщик за пользование кредитом, включая услуги третьих лиц, например, плату за страховки или нотариальные услуги. Причем эта информация должна быть в понятной для клиента форме.

Суть мошенничества со стороны финансового учреждения обычно заключается в том, что он не рассказывает потенциальному клиенту о всех платежах, а указывает эти платежи мелким шрифтом в договоре, надеясь на то, что клиент не заметит эту информацию. В большинстве случаев именно так и происходит.

Особой наглостью в обмане клиентов отличаются как раз финансовые компании предоставляющие «быстрые кредиты». Они рекламируют так называемый бесплатный кредит. И клиент действительно получает «бесплатный» кредит, но только на первый день или несколько дней. Потом ставка часто превышает 1000% годовых. Ведь плата по кредиту в размере 3% в день от суммы задолженности не редкость, а это 1080% годовых.

Поэтому главной задачей закона является требование предоставить клиенту всю информацию об условиях кредита в понятной форме. За нарушение этого требования предусмотрены конкретные санкции.

— Как человек сможет убедится, что предоставленная ему информация о кредите полная и правдивая? На что нужно обращать внимание?

— Нужно читать письменный договор, желательно на бумажном носителе. Но в современном мире все чаще используется публичная оферта на сайте поставщика финансовой услуги, поэтому, прежде чем брать быстрый или какой либо другой кредит, необходимо изучить информацию на сайте финансовой компании или банка. Необходимо детально ознакомиться с тарифами, которые также публикуются на сайте финансового учреждения.

Практически все финансовые компании и банки имеют горячую линию. Туда можно позвонить и расспросить обо всех условиях кредита, уточнить непонятные детали.

Обычно такая поддержка клиентов сфокусирована на продажу услуги, а это означает, что менеджеры предоставляют неполную информацию о тарифах или прямо врут клиенту. Поэтому стоит задать прямой вопрос менеджеру финансового учреждения: какие еще платежи придется внести, кроме возврата кредита. Важно подчеркнуть, что вас интересует вся информация по всем дополнительным платежам. Ведь даже без нового закона о защите прав потребителей финансовых услуг, финансовое учреждение обязано предоставить такую информацию в полном объеме.

Сегодня практически каждый человек имеет смартфон. Записав разговор с менеджером на диктофон, он может использовать данную информацию в суде, если его обяжут сделать дополнительные выплаты, которые не были учтены в тарифах и в предоставленной устно информации, которая также является официальной, также как и документ о тарифах на сайте финучреждения или перечень тарифов в виде обязательного дополнительного документа к кредитному договору.

Я не думаю, что в случае финансового спора в суде финучреждение будет отрицать тот факт, что информация предоставлялась его сотрудниками только на основании записи телефонного разговора, так как доказать обратное очень легко по официальным телефонам финучреждения, времени звонка, которое записывается и сохраняется оператором мобильной связи, и с помощью других, легко доступных для судебного следствия инструментов.

— Что делать человеку, если банк его обманул и, например, реальные затраты на обслуживание кредита, процентная ставка и дополнительные платежи оказались выше, чем декларировалось?

— Необходимо, не дожидаясь введение в действие нового закона, писать заявление о нарушении своих прав в банк и отдельное заявление — в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое на сегодня уже создано и работает, его руководителем является Ольга Владимировна Лобайчук. В заявлении нужно указать свой мобильный телефон, и на него в тот же день придет информация о номере регистрации заявления, по которому клиент сможет оперативно отслеживать рассмотрение жалобы.

— Какие санкции предусмотрены для нарушителей данного закона и кто контролирует их применение?

— Согласно статье 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в которую данным законом вносятся изменения, за неполное предоставление или не предоставление, либо несвоевременное предоставление информации об условиях кредита, предусмотрен штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан. То есть от 850 до 1700 гривен. При повторном нарушении в течении года штраф возрастает до 200 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан, то есть до 3400 гривен.

Применение данных санкций должно контролироваться регуляторами рынков финансовых услуг, а именно НБУ и Нацкомфинуслуг. Однако НБУ может рассматривать жалобы и на финансовые компании. Само название нового подразделения Нацбанка звучит как Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, а такие услуги предоставляются не только банками. При этом выполнение законодательства контролируется системой правоохранительных органов, в частности, судами и органами прокуратуры, функции которой и состоят в поддержании законности в государстве. Поэтому клиенты могут обращаться в суды или органы прокуратуры, если НБУ окажется неэффективным в защите их прав.

— Этот закон сможет повысить доверие украинцев к отечественной банковской системе?

— Доверие к банковской системе повышают не только законы, но и следование этим законам, с чем в нашей стране большая проблема. Изложенные в данном законе нормы, безусловно, должны способствовать увеличению доверия к банковской и финансовой системе путем конкретизации и усиления ответственности поставщиков финансовых услуг за некачественную работу, а если говорить прямо — за фактическое мошенничество и обман клиентов с помощью неполной либо несвоевременной информации об условиях предоставления финансовых услуг. На мой взгляд, активная позиция самих потребителей финуслуг по защите своих прав позволит увеличить доверие к финансовой системе в целом и банковской системе в частности.

Стоит напомнить, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство ставит тактическую цель снизить ставки по кредитам. По его словам, для ускорения экономического роста необходимы дешевые финансовые ресурсы. Гончарук считает реальными ставки по ипотеке в гривне на уровне 12−13% уже в следующем году. Сделан и первый шаг для достижения этой цели: Нацбанк снизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. В НБУ признали, что планируют и в дальнейшем снижать уровень учетной ставки, что позволит уменьшить процентные ставки по банковским кредитам.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter