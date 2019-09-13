Настя Каменских заставила раздеться догола участника «Х-фактора»

Шоу-бизнес

В субботу, 14 сентября, на канале СТБ состоится премьера десятого, юбилейного сезона вокального шоу «Х-фактор». На этот раз за судейским столом будут сидеть Оля Полякова, Игорь Кондратюк, Настя Каменских и Андрей Данилко. Ведущая проекта — Даша Трегубова.

— Я в предвкушении премьеры, — призналась «ФАКТАМ» Даша Трегубова. — Волнуюсь так же, как на съемках кастинга. Надеюсь, что зрители будут в восторге от участников, как и вся команда проекта.

ТОП-артисты украинского шоу-бизнеса поздравят проект с днем рождения как на сцене, так и за кулисами. Для первого выпуска сюрприз приготовила новая судья шоу, поп-дива Оля Полякова, которая взорвет сцену своим выступлением.

Участники проекта тоже не перестают удивлять. Одной из тех, кто выйдет на сцену «Х-фактора», станет девушка со сценическим именем Эйра. В шоу-бизнесе она давно, только известна не как певица, а как автор знаменитых хитов. Ее песня есть и в репертуаре судьи шоу Оли Поляковой.

— Мои песни исполняют Злата Огневич, Ivan Navi, Alyosha, Андриана, — рассказывает девушка. — Их слушают по всей Украине.

Эйра мечтает реализоваться и как артистка.

Другая участница кастинга, Маша Метельская, уже приходила на проект в 6-м сезоне, но не одна, а в составе трио «Инжир». Тогда коллектив дошел до финального этапа тренировочного лагеря, но в прямые эфиры им попасть так и не удалось. Маша надеется на второй шанс.

На кастинге появятся звезды 90-х и человек, который лечит расстройства психики своим пением. Одного из участников Настя Каменских заставит раздеться прямо на сцене, а Олю Полякову так тронет выступление вокалиста, что она не сможет сдержать слез.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что на «Х-фактор» возвращается Олег Винник, который признался, что очень соскучился по проекту.



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