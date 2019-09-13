Шоу-бизнес

Стало известно, кто вернется в четвертый эфир «Танців з зірками» (фото)

В воскресенье, 15 сентября, состоится четвертый эфир проекта «Танці з зірками» («1+1»). Напомним, после третьего эфира из проекта ушли Серега и Аделина Дели. Тема четвертого выпуска шоу — «Вечер любви». Более того, продюсеры решили поразить поклонников невероятным сюрпризом. Главным событием четвертого эфира станет свадьба примы и премьера украинского балета — Екатерины Кухар и Александра Стоянова, которые обменяются кольцами в прямом эфире и дадут друг другу клятвы под праздничным венцом.

— Мы ждали этого события давно, — призналась «ФАКТАМ» Екатерина Кухар. — Счастливы, что свидетелями наших обещаний станут зрители такого популярного проекта!

Это не единственный сюрприз организаторов. В четвертом эфире в проект вернется судья шоу Дима Монатик. Он будет оценивать выступления пар вместе с Екатериной Кухар, Владом Ямой и Франциско Гомесом.

В свою очередь звездные участники проекта впервые поведают зрителям истории из собственной жизни, которые так близки их сердцу. Выступления они посвятят родным людям, а некоторые звезды признаются в любви своим половинкам.

Анна Ризатдинова расскажет всей стране о своей незабываемой юной любви. Призер Олимпийских игр готовится вместе с Александром Прохоровым показать страстную румбу.

Надежда Матвеева расскажет о безответной любви и человеке, которого она так и не смогла забыть. Лирический фокстрот, который она исполнит в паре с Валерием Шохиным, передаст все переживания и чувства звезды.

Даниэль Салем впервые приоткроет занавес личной жизни и станцует с Юлией Сахневич энергичную сальсу.

DZIDZIO с Яной Цибульской «зажгут» зал эмоциональным джайвом, а Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром погрузят зрителей в незабываемое танго.

На балконе участников встретит яркая ведущая Леся Никитюк, которая по совместительству станет тамадой звездной свадьбы Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Прошлогодняя участница «Танців з зірками» готовит для звезд конкурсы и обряды, без которых не проходит ни одна украинская свадьба.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о самых волнующих моментах третьего эфира «Танців з зірками».

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