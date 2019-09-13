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Кира Найтли родила второго ребенка (фото)
Британская актриса Кира Найтли родила второго ребенка. 34-летнюю звезду «Пиратов Карибского моря» и ее 35-летнего мужа-музыканта Джеймса Райтона сняли во время прогулки на улице с коляской. В одной руке актриса несла соску-пустышку, в другой — цветы. А ее супруг вез коляску с новорожденным малышом. Снимки опубликовало издание Daily Mail.
Еще совсем недавно Киру видели гуляющей по Лондону с большим животом.
У супругов, которое поженились в мае 2013 года, есть четырехлетняя дочь Эди.
Найтли подтвердила свою беременность в мае, явившись на вечеринку Chanel в Париже в струящемся платье, не скрывающем изменения фигуры.
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