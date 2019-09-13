Происшествия

В Одесской области во время выполнения задания погиб сотрудник Центра спецопераций СБУ

В Одесской области 11 сентября трагически погиб сотрудник Центра специальных операций «А» борьбы с терроризмом СБУ старший сержант Александр Иваньков.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, военнослужащий выполнял задания, максимально приближенные к боевым.

33-летний военный был уроженцем Коломыи Ивано-Франковской области.

На родине тело героя встретят в субботу, 14 сентября 2019 года, а похороны назначены на 15 сентября (начало церемонии — 12:00).

Напомним, 12 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе военнослужащий Национальной гвардии получил смертельное ранение.

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