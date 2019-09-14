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Два матча за день: Свитолина не вытянула пятичасовый марафон на турнире в Китае (видео)
Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина провела второй матч за день на турнире в китайском Чжэнчжоу с призовым фондом 1 миллион долларов.
Одержав победу над Юлией Путинцевой в матче, который перенесли на следующий день из-за дождя, наша соотечественница вынуждена была чуть более чем через пять часов вновь выходить на корт, чтобы противостоять француженке Кристине Младенович (49-я).
Ранее соперницы встречались между собой лишь раз, в 2011-м в турецкой Анкаре, и тогда Кристина оказалась сильнее (6:2, 6:3). На этот раз борьба получилась куда упорнее. В первых двух сетах теннисистки обменялись победами, но в решающей партии все же сказалась усталость украинки (в общей сложности на корте за один день Элина провела почти пять с половиной часов!) — 6:4, 4:6, 6:3 за француженкой.
Несмотря на то, что наша соотечественница не смогла пробиться в полуфинал турнира в Чжэнчжоу, она заработала в качестве призовых за свое выступление 41 075 долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная украинка Дарья Снигур выиграла первый во взрослой карьере.
Фото Jimmie 48
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