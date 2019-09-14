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Знания не купишь: звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" отправили за решетку из-за взятку преподавателю
Известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки» актриса Фелисити Хаффман приговорена судом к 14 дням тюрьмы за то, что мошенническим путем устроила своего ребенка в университет. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Кроме того, Хаффман приговорили к 250 часам общественных работ, одному году нахождения под надзором и 30 тысячам долларов штрафа.
Прокуратура просила месяц тюрьмы и настаивала, что реальный тюремный срок необходим в данном деле.
Хаффман признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества и выплате взятки в размере 15 тысяч долларов за корректировку ответов в экзамене SAT ее старшей дочери для поступления в колледж. В сговоре также участвовал супруг актрисы Уильям Мэйси, однако ему не было предъявлено обвинений.
Напомним, что Фелисити Хаффман известна по таким фильмам, как «Трансамерика», «Фиби в Стране чудес», «Неуправляемый», «Магнолия» и «Хакеры». Кроме того, она появлялась в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Секретные материалы» и «Закон и порядок». Кроме того, Хаффман является лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус», также выдвигалась на премии «Оскар» и BAFTA.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти США раскрыли крупную коррупционную схему, в рамках которой молодые люди за взятки поступали в престижные вузы США, в частности, в Йельский и Стэнфордский университеты. Отмечалось, что в коррупционной схеме участвовали порядка 50 человек, всем им предъявлены обвинения. В числе арестованных оказались актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин, получившие широкую известность благодаря ролям в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Полный дом».
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