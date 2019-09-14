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Как Леди Годива: Анфиса Чехова голышом покаталась на лошадке (фото)
Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади. Поклонники похвалили звезду за смелость и силу воли — несколько лет назад она феноменально похудела, поэтому теперь может хвастать красивой фигурой, пишет «Стархит».
Снимок звезда сопроводила стихотворением о любви и проблемах в отношениях между мужчинами и женщинами. При этом она призналась, что обожает сниматься в стиле ню, но ради большой любви готова отказаться от этой слабости.
«Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка и прислушиваюсь к мнению своего мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней», — написала она.
Поклонники звезды при этом традиционно разделились на две группы: одни похвалили Анфису за проявление характера.
«Какие манящие изгибы!», «Анфиса, все прекрасно — и тело и вы! Если это красиво, то почему нет! А это действительно красиво», — пишут они.
В то же время нашлись и те, кто посчитал, что касаться лошади интимными местами — негигиенично. Кроме того, дали себе волю сторонники строгой морали: «В купальнике ещё куда ни шло, но полностью голой», «Жееесть.голым телом на лошади», «Очень пошло получилось. Вы же мама, не стоит показывать себя такой, иначе сыну будет стыдно»; «Голышом на коне — это как-то странно, хотя фото очень красивое»; «Снимок эффектный, но я думаю, что это перебор».
Издание напоминает, что 41-летняя Анфиса Чехова воспитывает семилетнего сына Соломона от брака с актером Гурамом Баблишвили. Артисты расстались еще в 2017 году, но смогли сохранить хорошие отношения. Сейчас наследник пары проводит одинаково много времени и с мамой, и с папой. После того как Анфиса рассталась с Гурамом, ей постоянно приписывают новые отношения. Телеведущая реагирует на слухи с юмором, но при этом не называет имен своих реальных поклонников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анфиса Чехова пострадала во время гламурной фотосессии. Партнером звезды стал львенок, который не желал спокойно позировать. В конце концов маленький хищник чувствительно куснул Анфису за ягодицу — так, что от боли и неожиданности она вскрикнула.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!