14 сентября 2019

Наверное, абсолютно идеальных женщин не бывает. Да и не может быть. Впрочем, так же, как и идеальных мужчин. Просто у каждого поколения есть какие-то свои параметры красоты, которые считаются близкими к идеальным. И все вокруг начинают на них ориентироваться, им подражать, стараться быть хоть чуточку похожими, а то и вовсе сходят с ума от одного лишь обожания предмета своей страсти, чем-то напоминающего общепринятый идеал.

Кстати, идеалам красоты с годами принято было изменяться. Ну, не то, чтобы до неузнаваемости, но во всяком случае достаточно заметно. К примеру, если ''лихие'' 1990-е годы принято было считать десятилетием супермоделей (таких, как Линда Евангелиста и Клаудиа Шифер), то уже в 2000-х на первый план вышли красотки спортивного телосложения, часто к подиуму никакого отношения не имевшие. Ну, скажем, такие, как Бритни Спирс.

В 2009 году звание первой красавицы планеты переходит от бразильской модели Жизель Бундхен к голливудской актрисе Анджелине Джоли. И главным отличием нового десятилетия становятся оливковая кожа, высокие скулы, чуть припухлые губы и пушистые ресницы. Одним из наиболее частых запросов у косметологов становится такой — чтобы губы были, ''как у Энджи''… Ну, а фигура? Для формирования идеальной фигуры нынешних красоток стилисты снова предлагают прибегнуть к использованию давно забытых корсетов. А почему бы, собственно, и нет? Ведь, как известно, новое — это хорошо забытое старое.

Кстати, о хорошо забытом старом. В этот день, 14 сентября (1867 года), родился человек, именем которого сто лет назад на протяжении более двух десятилетий почти во всём мире называли идеальных красоток. Да-да, их так и называли — ''девушками Гибсона''. Сначала Чарльз Гибсон, знаменитый нью-йоркский художник, публиковавший свои рисунки в ведущих американских журналах, их просто придумал — этих своих красоток. У ''девушек Гибсона'' была узкая талия, высокая грудь и широкие бёдра. Они в большинстве своём были худыми и высокими, с длинной шеей и большими глазами. Их волосы были высоко зачёсаны и уложены в причёску буфант, помпадур или шиньон ''водопад локонов''.

Гибсон изображал своих героинь модно одетыми, открытыми и разносторонне развитыми женщинами, по статусу ни в чём не уступающими мужчинам. Рядом с ними мужчины показывались как простаки и неумёхи, и даже физически красиво сложенные юноши или очень богатые джентльмены выглядели смешно рядом с изысканными ''красотками Гибсона''. В то время популярным был рисунок, на котором безумно влюблённый в такую девушку мужчина выполняет её приказ посадить дерево … кроной в землю (!) только потому, что ей того захотелось.

''Девушкам Гибсона'' массово начали подражать женщины и юные дамы сначала в Америке, а затем и в Западной Европе. Они были страшно популярными в течение более двадцати лет, предшествовавших Первой мировой войне. В тысячах магазинов продавались тарелки, скатерти, наволочки, веера и стойки для зонтиков с изображением красавиц в стиле Гибсона. Это было похоже на какое-то сумасшествие. А с началом мировой войны всё резко изменилось. Женщины новой эпохи предпочитали уже более практичные причёски, костюмы и платья, пригодные для работы в госпиталях, в офисах и на фабриках. Так ''девушки Гибсона'' постепенно ушли в прошлое…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.