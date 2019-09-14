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Мощный пожар вспыхнул на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира: в сети появились видео с места ЧП
В Саудовской Аравии произошел пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco. Напомним, в ноябре 2018 года масштабный пожар на НПЗ произошел в Москве.
Телеканал Al-Arabiya и агентство Associated Press сообщили о выстрелах, прозвучавших на территории предприятия. Их звуки слышны на видео, опубликованном в сети. журналистом Ахмадом Алгобари.
Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) 14 сентября 2019 г.
Кроме того, по неподтвержденным данным, появлению огня предшествовал взрыв.
На данный момент, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на собственного корреспондента, возгорание удалось локализовать.
Тем временем в МВД Саудовской Аравии сообщили об атаке дронов на два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе. Там тоже возникли пожары.
Кто может стоять за опасными инцидентами, выясняется.
Saudi Aramco является государственной компанией Саудовской Аравии, а ее НПЗ способен перерабатывать до 7 млн т баррелей в день. В 2006 году боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида» уже пытались устроить диверсию на заводе, однако попытка потерпела неудачу.
Напомним, в июле Украина впервые начала импорт нефти из США.
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