Мир

Мощный пожар вспыхнул на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира: в сети появились видео с места ЧП

В Саудовской Аравии произошел пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco. Напомним, в ноябре 2018 года масштабный пожар на НПЗ произошел в Москве.

Телеканал Al-Arabiya и агентство Associated Press сообщили о выстрелах, прозвучавших на территории предприятия. Их звуки слышны на видео, опубликованном в сети. журналистом Ахмадом Алгобари.

Кроме того, по неподтвержденным данным, появлению огня предшествовал взрыв.

На данный момент, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на собственного корреспондента, возгорание удалось локализовать.

Тем временем в МВД Саудовской Аравии сообщили об атаке дронов на два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе. Там тоже возникли пожары.

Кто может стоять за опасными инцидентами, выясняется.

Saudi Aramco является государственной компанией Саудовской Аравии, а ее НПЗ способен перерабатывать до 7 млн т баррелей в день. В 2006 году боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида» уже пытались устроить диверсию на заводе, однако попытка потерпела неудачу.

Напомним, в июле Украина впервые начала импорт нефти из США.

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