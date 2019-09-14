Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 17 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов между местной «Боруссией» и «Барселоной».

В прежние годы гранды немецкого и испанского футбола пересекались друг с другом всего два раза — в поединках за Суперкубок УЕФА. В январе 1998-го каталонцы в первой встрече одолели дортмундцев в родных стенах — 2:0, а в марте сыграли вничью в ответном матче в Германии (1:1) и завоевали трофей.

В прямом эфире встречу «Боруссия» (Дортмунд) — «Барселона» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начала онлайн-трансляции — 17 сентября в 22:00.

Букмекеры в предстоящем противостоянии команд Люсьена Фавра и Эрнесто Вальверде отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Боруссии» принимаются с коэффициентом 3,24, на ничью — 3,84, на выигрыш «Барселоны» — 2,20.

Также на отечественном телевидении запланированы прямые трансляции других поединков стартового тура самого престижного клубного турнира Европы.

Лига чемпионов. Групповой турнир. 1-й тур

17 сентября (вторник)

«Интер» — «Славия» 19:55 «Футбол 1»

«Лион» — «Зенит» 19:55 «Футбол 2»

«Наполи» — «Ливерпуль» 22:00 «Футбол 2»

18 сентября (среда)

«Олимпиакос» — «Тоттенхэм» 19:55 «Футбол 1»

«Шахтер» — «Манчестер Сити» 22:00 «Футбол 2«

«ПСЖ» — «Реал» 22:00 «Футбол»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на поединок Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити».

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