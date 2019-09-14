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Кремень: красавица-жена не оторвала знаменитого футболиста от приставки даже сексуальным танцем (фото, видео)
Удивительную стойкость продемонстрировал форвард «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле, к слову, забивавший в прошлом году киевскому «Динамо» в Лиге Европы. 29-летний нападающий, который в свое время дважды становился лучшим бомбардиром итальянской серии А, предпочел видеоигру сексуальному танцу красавицы-супруги. Бывшая модель Джессика выложила видео, на котором танцует возле мужа и пытается отвлечь от приставки, но футболист даже не реагирует.
«Обратите внимание на его лицо», — написала Джесика в Instagram.
Чиро Иммобиле, который в стартовавшем чемпионате Италии забил два мяча и отдал одну голевую передачу, известен своим пристрастием к видеоиграм, и супруга часто шутит над его увлечением. Отметим, что пара воспитывает трех детей.
Чиро Иммобиле с супругой и детьми
Кстати, не так давно жена Иммобиле жестко ответила в соцсетях недоброжелателям их семьи. «Критикуйте меня или Чиро, пишите о нас что угодно, но не касайтесь наших детей, потому что я отрежу вам причандалы, которых у вас все равно нет», — написала Джессика в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена экс-футболиста сборной Украины Морозюка похвасталась интимной татуировкой.
Фото Instagram
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