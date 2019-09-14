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Украина

Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс: названа причина

14:47 14 сентября 2019 42
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский применил вето к закону о новом Избирательном кодексе, который был проголосован Верховной Радой VIII созыва.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте парламента, документ вернули в парламент 13 сентября.

В предложениях к Избирательному кодексу глава государства отмечает, что поступивший на подпись документ содержит положения, не соответствующие Конституции Украины.

«Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом указанных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создание условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов», — говорится в тексте предложений президента.

Рада приняла Избирательный кодекс 11 июля с 17-й попытки. Именно нарушение Регламента Рады, пос словам нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, стали поводом для его пристального анализа.

Кодекс предусматривает введение в Украине исключительно пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение пропорциональной системы на местных выборах.

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