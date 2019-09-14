«Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 17 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в рамках группового турнира Лиги чемпионов сразятся немецкая «Боруссия» и испанская «Барселона» (начало — 22:00), ранее пересекавшиеся в еврокубках друг с другом всего два раза.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Люсьена Фавра и Эрнесто Вальверде, за которой вы сможете следить в этой новости.

Месси под большим вопросом

Лидер «Барселоны» Лионель Месси, получивший травму еще перед вылетом команды на летний тренировочный сбор в США, никак не может вернуться в строй, и его участие в игре в Германии под большим вопросом.

«Возвращение Месси? Казалось, что это был небольшой перерыв в восстановлении. Вскрылись небольшие последствия, поэтому мы решили не торопить события. Не знаю, вернется ли он во вторник или это будет позже.

Не буду отрицать, что Лео важен для нас. Он является ключевым игроком, особенно в матчах с командами, которые глубоко отходят назад. Мы надеемся, что он скоро вернется", — заявил главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

«Мне лучше. Это было действительно неприятно, потому что я получил травму в первый день после начала тренировок. Изначально это выглядело как незначительная травма, но в итоге я пропустил уже много времени.

Теперь я знаю, что со мной случилось, и мне легче. Я вернусь, когда почувствую, что полностью восстановился. Пока тренируюсь индивидуально и не знаю точную дату своего возвращения. Я пройду обследования, и когда мы увидим, что я на 100 процентов в форме, буду готов играть. С «Валенсией» я не сыграю точно. Посмотрим, буду ли я готов к «Боруссии» или «Гранаде», — отметил Лионель Месси.

Кстати, в 2018-м аргентинский нападающий принял участие в 47,6 процента голов «Барселоны» во всех турнирах. Всего команда забила за календарный год 140 голов, а Месси записал на свой счет 43 взятия ворот и сделал 27 результативных передач.

В 2018 году Месси забил за «Барсу» 43 мяча и отдал 27 голевых передач

История противостояния

Последний раз «Боруссия» и «Барселона» противостояли друг другу на международной арене 21 год назад, когда в двухматчевой дуэли в январе и марте 1998 года оспаривали Суперкубок УЕФА. Каталонцы одолели соперника на родном «Камп Ноу» (2:0) и увезли ничью из Германии (1:1), завладев в итоге трофеем.

Видеообзор матча «Барселона» — «Боруссия» Д. — 2:0 (8 января 1998 года)

Впечатляющая серия «Барсы»

Если «Боруссия» в двух последних встречах Лиги чемпионов не забила и проиграла («Тоттенхэму» — 0:3 и 0:1), то «Барселона» может похвастаться своей шикарной серией без поражений на групповой стадии турнира — 14 матчей (10 побед и четыре ничьи). Последняя неудача каталонцев в группе датирована 1 ноября 2016-го года, когда Месси и компания уступили в гостях «Манчестер Сити».

Состав «Барсы» дороже на полмиллиарда евро

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Барселоны» дороже стоимости футболистов «Боруссии» на 545 млн евро (1 миллиард 180 млн против 634,1 млн).

Понятное дело, что список самых дорогостоящих игроков каталонского гранда возглавляет аргентинец Лионель Месси (150 млн евро), за которым расположились французский новичок Антуан Гризманн (130 млн), его травмированный соотечественник Осман Дембеле, немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (90 млн) и голландский новобранец Френки де Йонг (85 млн).

У немцев пятерка самых дорогих футболистов выглядит так: 19-летний английский вундеркинд Джейдон Санчо (100 млн евро), немцы Марко Ройс и Юлиан Брандт (оба — 50 млн), швейцарец с нигерийскими корнями Мануэль Аканжи (40 млн) и бельгиец Торган Азар (38 млн), чей старший брат Эден недавно перешел из «Челси» в «Реал». Кстати, в 37 миллионов евро оценивается испанский форвард Пако Алькасер, перебравшийся в Дортмунд из… «Барселоны».

19-летний английский легионер «Боруссии» Джейдон Санчо стоит 100 миллионов евро

Арена в Дортмунде

Дортмундский стадион «Сигнал Идуна Парк» был возведен к чемпионату мира по футболу 1974 года и долгое время носил название «Вестфаленштадион», вмещая 54 тысячи болельщиков. После реконструкции к ЧМ-2006 (за 800 млн евро) «Боруссия» увеличила вместимость арены до 81 365 мест (на еврокубковых матчах — 66 099), продав название группе страховых компаний «Сигнал Идуна».

Кстати, на стадионе в Дортмунде в 2001 году состоялся один из самых результативных еврокубковых финалов: в решающем поединке Кубка УЕФА английский «Ливерпуль» обыграл испанский «Алавес» — 5:4.

На матчах еврокубков стадион «Сигнал Идуна Парк» рассчитан на 66 099 болельщиков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Боруссия» Д. — «Барселона».

Фото Getty Images, ФК «Боруссия», ФК «Барселона»

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