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Сборная Украины на чемпионате Европы по волейболу потерпела обидное поражение от голландцев
Мужская сборная Украины по волейболу провела второй поединок в рамках финального турнира чемпионата Европы, который проходит с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
После первого с 1997 года успеха на европейских первенствах, добытого в матче с Чехией (3:1), подопечные латвийского специалиста Угиса Крастиньша обиднейшим образом уступили в Роттердаме хозяевам площадки голландцам — 0:3 (26:28, 27:29, 21:25), но по-прежнему сохраняют шансы на выход в 1/8 финала. В первой и второй партиях «желто-синие» имели реальный шанс победить, но не реализовали сет-болы при счете 25:24 в свою пользу (а в первом сете еще и — 26:25).
В субботу, 14 сентября, в группе D состоится также поединок Эстония — Черногория.
Результаты ранее сыгранных встреч в группе: Эстония — Польша — 1:3, Нидерланды — Черногория — 3:0.
Положение команд:
1. Нидерланды — 6 очков (2 матча; сеты — 6:0);
2. Польша — 3 (1; 3:1);
3. Украина — 3 (2; 3:4);
4. Чехия — 0 (1; 1:3);
5. Эстония — 0 (1; 1:3);
6. Черногория — 0 (1; 0:3).
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2019 сборная Украины также сыграет: с Черногорией (16 сентября в 18:00), Эстонией (18 сентября в 18:00) и Польшей (19 сентября в 19:00). Все поединки с участием «желто-синих» в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший». В 1/8 финала мирового первенства выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины отпраздновала первый за 16 лет успех на чемпионате Европы.
Фото eurovolley.cev.eu
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