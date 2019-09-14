Спорт

В субботу, 14 сентября, поединками в Александрии, Львове и Харькове стартовал 7-й тур чемпионата Украины по футболу. «Перестрелку» с семью голами выдали на стадионе «Металлист» донецкий «Шахтер» и луганская «Заря».

Чемпионат Украины. 7-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) — 4:3 (Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 — Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86). Молодежные составы — 3:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик (Коваленко, 78), Марлос, Тайсон (Соломон, 74), Тете (Коноплянка, 46), Мораес.

«Заря»: Шевченко, Леднев, Тымчик, Абу Ханна, Кочергин, Михайличенко, Иванисеня, Громов (Русин, 59), Чеберко, Юрченко (Чайковский, 87), Кабаев (Будковский, 60).

«Александрия» — «Днепр-1» — 2:0 (Довгий, 54, Ситало, 77). Молодежные составы — 5:1.

«Карпаты» (Львов) — «Ворскла» (Полтава) — 2:1 (Понде, 70, с пенальти, Мартенс, 80 — Баенко, 40). Молодежные составы — 1:4.

Донецкий «Шахтер» прибыл на поединок в Харьков не только без травмированного защитника Хочолавы и бразильского новичка Витао, но и без главного тренера Луиша Каштру. У португальца возникли проблемы с ухом, и врачи не рекомендовали специалисту лететь на игру.

Действиями горняков в матче против «Зари» руководил ассистент Каштру — 36-летний Витор Северино, выставивший в «основе» семь игроков сборной Украины и четыре бразильца (Марлоса и Мораеса можно отнести к одним и другим), а также оставивший в запасе новичка команды Коноплянку.

Что же касается «Зари», то «рулевой» луганчан Виктор Скрипник мог рассчитывать на всех сильнейших за исключением только-только приступившего к занятиям в общей группе после травмы центрального защитника Вернидуба.

Гости, видимо, памятуя о том, что игроки «Шахтера» частенько после возвращения из сборных не демонстрируют свои лучшие качества, а еще о том, что уже 19 сентября дончанам на этом же поле предстоит старт в Лиге чемпионов поединком с «Манчестер Сити», робеть не стали. И с первых минут «включив» высокий прессинг, «Заря» вскоре повела в счете, когда воспитанник… «Шахтера» Юрченко «расстрелял» Пятова из пределов штрафной площадки. Более того, вскоре луганчане еще раз запрессинговали у чужих ворот голкипера и защитника «оранжево-черных», и Кочергину оставалось не промазать из довольно сложной позиции. Не промазал — 0:2.

И только после этого «Шахтер» завелся. Еще перед перерывом так и не перешедший в европейский клуб (а как хотевший!) капитан команды Тайсон отыграл один мяч, а во втором тайме точные удары Марлоса и Мораеса и вовсе вывели «Шахтер» вперед. «Заря» усилиями Леднева, контракт которого принадлежит «Динамо», отыгралась — 3:3, но последнее слово было за лучшим бомбардиром премьер-лиги Мораесом, которому удачно ассистировал Коноплянка.

К сожалению, успех горняков был омрачен травмой Тайсона, которую ему нанес… одноклубник Исмаили, случайно ударивший соотечественника коленом в голову. Бразильца, которого вскоре после столкновения хватали судороги, унесли с поля на носилках… По словам одного из тренеров горняков, сказанным вскоре после финального свистка, Тайсон пришел в себя, но у него еще болит голова.

Видеообзор первого тайма

В хорошем настроении улетит в Германию на свой дебютный матч в основной сетке еврокубков «Александрия» (19 сентября подопечным Владимира Шарана предстоит встреча Лиги Европы на поле «Вольфсбурга»). В противостоянии с доселе не проигрывавшим в гостях «Днепром-1» александрийцы владели заметным преимуществом, дважды проверили на прочность каркас ворот команды Дмитрия Михайленко, но смогли повести в счете только после грубой ошибки защитника гостей Лопыренка, который выкатил мяч прямо под удар Довгому. Гол-красавец вышедшего на замену Ситало лишь упрочил преимущество бронзового призера УПЛ, добывшего 40-ю домашнюю победу в чемпионате страны (кстати, до игры с «Днепром-1» «Александрия» неизменно пропускала на своем поле в 16 играх подряд — с 15 сентября прошлого года).

На поединок против «Ворсклы» «Карпаты» вышли с новым главным тренером (24-м в истории выступлений команды в чемпионатах Украины) — экс-наставником донецкого «Олимпика» Романом Санжаром. В последнее время полтавчане удачно играли во Львове, хотя в последнем матче (после трех побед подряд!) были биты «Карпатами» — 4:0. Проиграла команда Коcовского и на сей раз, выиграв первый тайм и пропустив два мяча после перерыва.

0:1 Баенко (40-я мин.)

1:1 Понде (70-я мин.)

2:1 Мартенс (80-я мин.)

Положение команд:

1. «Шахтер» — 21 (7);

2. «Александрия» — 12 (7);

3. «Десна» — 11 (6);

4. «Заря» — 11 (7);

5. «Динамо» — 8 (5);

6. «Днепр-1» — 8 (7);

7. «Карпаты» — 8 (7);

8. «Ворскла» — 7 (7);

9. «Колос» — 7 (6);

10. «Мариуполь» — 7 (5);

11. «Львов» — 6 (6);

12. «Олимпик» — 1 (6).

В 7-м туре премьер-лиги 15 сентября также сыграют: «Мариуполь» — «Олимпик», «Динамо» — «Десна» и «Колос» — «Львов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити».

Фото ФК «Шахтер»



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