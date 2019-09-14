«Сукин сын»: скандальный Неймар отметил возвращение в «ПСЖ» голом-шедевром (видео)

Спорт

Скандальный форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар (а заодно самый дорогой футболист мира!), который, похоже, до самого закрытия трансферного окна верил, что ему удастся перейти в некогда родную «Барселону», триумфально вернулся в субботу, 14 сентября, на стадион «Парк де Пренс».

Несмотря на то, что болельщики парижского клуба остались недовольны возвращением бразильца и освистали его перед матчем чемпионата Франции со «Страсбуром», скандируя «Неймар — сукин сын», именно 10-й номер принес «Пари Сен-Жермен» победу (1:0).

Уже в компенсированное арбитром время Неймар после навеса с фланга шикарным ударом через себя отправил мяч в сетку ворот соперника.

«Все знали, что я хотел уйти. Я говорил и повторял это. Не хочу углубляться в детали. Я перевернул эту страницу. Я игрок „ПСЖ“ и теперь буду оставлять все свои силы на поле», — цитирует Неймара GFFN.

По иронии судьбы, именно в поединке Кубка Франции против «Страсбура» в январе 2019-го Неймар сломал ногу и надолго выбыл из строя.

Отметим, что после пяти туров «ПСЖ» с 12 очками занимает в турнирной таблице французской лиги 1 первое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый дорогой футболист мира Неймар снялся в криминальном сериале

Фото Getty Images



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