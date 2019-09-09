15 сентября 2019

Конечно же, нет никакой необходимости рассказывать о том, кто такой Билл Гейтс. Один из создателей компании Microsoft (совместно с Полом Алленом), в периоды с 1996 по 2007 и с 2009 по 2016 годы самый богатый человек на планете по версии журнала Forbes, Уильям Генри Гейтс III, более известный как Билл Гейтс, прославился не только своими невероятными успехами в бизнесе. Многим он также известен как крупнейший филантроп, жертвующий огромные суммы на благотворительность. Именно Биллу Гейтсу принадлежит идея передачи на благие цели половины своего состояния, с которой он в 2010 году обратился ко всем миллиардерам. Именно Билл Гейтс за годы своей благотворительной деятельности передал на программы, связанные с ликвидацией полиомиелита, с вакцинацией, с борьбой против малярии и СПИДа, с образованием в США и других странах мира, с борьбой против детской смертности, и на многое другое около 40 миллиардов долларов!

Вместе со своей супругой Мелиндой Билл Гейтс создал специальный фонд, деятельность которого направлена исключительно на благотворительность. И начало этой работы было положено ровно 20 лет назад, когда 15 сентября 1999 года Билл и Мелинда пожертвовали 5 миллиардов долларов на основание организации, призванной заниматься изучением вопросов улучшения здоровья людей.

В жизни самого Билла Гейтса, прадедушка которого был американским сенатором, а дедушка вице-президентом Национального банка, не всё было так просто, как может кому-то показаться на первый взгляд. Да, он учился в самой привилегированной школе Сиэтла. Но учился плохо практически по всем предметам, кроме разве что программирования. В 13 лет он создал свою первую программу — игру ''Крестики-нолики''. И тогда же познакомился со старшеклассником Полом Алленом, с которым ему удалось взломать программное обеспечение школьной системы образования. За что они и были наказаны отлучением от компьютерных занятий на долгий период.

Более страшного наказания для юных программистов быть не могло. И тогда они занялись самообразованием. Гейт признавался, что он был просто помешан на компьютерах. Он мог пропускать занятия по физкультуре или обществоведению, но за компьютером просиживал по 7−10 часов ежедневно. Плохое поведение парня стало настолько волновать его родителей и

учителей, что его пришлось даже водить к психиатру. Это продолжалось довольно долго. Он был отчислен со второго курса Гарвардского университета. Он постоянно задерживался за вождение автомобиля с превышением скорости и без документов. Он вечно забывал обо всём на свете, кроме своего страстного увлечения компьютерным программированием. И это, наконец, дало результаты. Потому что не дать просто не могло…

А потом на одной из корпоративных вечеринок он познакомился с Мелиндой, которая, как оказалось, уже давно работала в его компании. Их любви и взаимной преданности многие завидуют. У них подрастают трое замечательных детей, которым, судя по всему, может достаться только незначительная часть денег, заработанных отцом. Такова философия родителей, решивших основную часть своего богатства передать на благотворительные цели. И детям придётся с этим смириться.

Многие фразы Билла Гейтса стали крылатыми. Ну, например, такие, как: ''В любое время уходите и создавайте своё дело — а в Гарвард вы всегда успеете вернуться'' или ''Чудесно праздновать свой успех, но куда важнее умение выносить уроки из своих провалов''. И ещё одно его замечание, для самых ленивых: ''Между задницей и диваном доллар никогда не пролетит…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.