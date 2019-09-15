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Сноуден больше не хочет жить в России и просится к Макрону
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который с 2013 года скрывается в России, заявил о своем желании получить убежище во Франции. Об этом он сказал в интервью радиостанции France Inter, которое выйдет 16 сентября.
О заявлении Сноудена пишет «РБК-Украина».
«Я бы очень хотел, чтобы мистер Макрон предоставил мне убежище», — цитирует бывшего разведчика издание.
Напомним, Эдвард Сноуден в начале июня 2013 года передал газетам секретную информацию Агентства национальной безопасности США, касающуюся массовой слежки спецслужб за информационными коммуникациями миллионов людей по всему миру, в том числе и лидеров стран. По данным доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов. В США бывшему сотруднику ЦРУ заочно предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он объявлен американскими властями в международный розыск.
С 2013 года живет в России, которая предоставила ему убежище.
Эдвард Сноуден попросил президента США Барака Обаму о помиловании, но не получил его.
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