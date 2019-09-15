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У футболиста «Шахтера» родился второй сын (фото, видео)
В семье 22-летнего полузащитника «Шахтера» Майкона, надолго выбывшего из строя после перенесенной в апреле операции, пополнение. Супруга бразильца Лиара подарила футболисту еще одного сына (в семье чемпиона Бразилии и Украины подрастает Азафи-Лука). Мальчика ростом 49 сантиметров и весом 3 килограмма 475 граммов назвали Зайон, сообщает официальный сайт ФК «Шахтер».
«Счастлив так сильно, как только может быть счастлив человек, у которого родился еще один сын! Непередаваемые эмоции и радость», — поделился эмоциями Майкон.
Майкон с супругой Лиарой и старшим сыном Азафи-Лукой
Напомним, что футболист перешел в «Шахтер» летом 2018-го из «Коринтианса» за 6,5 млн евро. В прошлом чемпионате Украины Майкон провел в составе «оранжево-черных» 21 поединок, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
Только вот дебютный сезон для Майкона в Украине омрачился тяжелой травмой, из-за которой, как предполагалось, футболист выбыл до конца года. Но, похоже, восстановление бразильца идет с опережением графика. По крайней мере, он уже приступил к работе с мячом, о чем свидетельствует видео.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победу «Шахтера» над «Зарей» омрачила жуткая травма бразильца Тайсона.
ФК «Шахтер», Instagram
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