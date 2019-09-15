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Сеть потрясла расправа над психически больной девушкой в Днепре (видео)
В Днепре жестоко избили девушку, бегавшую по городу босиком и без одежды. Неадекватную гражданку в нижнем белье сначала видели в продуктовом магазине, затем она предположительно побежала на стоянку автомобилей и там повредила стекла машин. Неадекватную жительницу Днепра поймали и избили. Досталось и мужчине, который пытался за нее заступиться.
Видео содержит нецензурную лексику
По сведениям «Информатора», прибывшая на место полиция пообщалась со всеми участниками избиения. Проявлявший особенную жестокость мужчина в камуфляжной одежде оказался сторожем на стройке. У него девушка каким-то образом нашла и разбила телефон.
Выяснилось, что жительница Днепра состояла на учете у психиатра. После перенесенного девушку пришлось отправить в психдиспансер. Расследуется дело о нанесении умышленных телесных повреждений.
Видео появилось в сети вечером 14 сентября и собрало много комментариев от тех, кто возмущается жестокостью по отношению к нездоровой девушке.
Также пользователи отмечают, что до избиения могло бы просто не дойти, если бы полиция сработала оперативно.
Напомним, ранее в Днепре видели мужчину без одежды, который бегал по улицам и бросался на людей. А в Киеве голый мужчина напал на старика с маленьким ребенком.
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