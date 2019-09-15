Футбольный пилигрим: умер тренер, работавший с 55 командами в 32 странах мира (фото)

Спорт

Известный немецкий футболист и тренер Руди Гутендорф умер 14 сентября в возрасте 93 лет, сообщает SWR Sport. Сей факт, может быть, и остался бы без внимания «пересічних» болельщиков, если бы не то обстоятельство, что имя специалиста было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. За свою карьеру футбольный пилигрим возглавлял 55 (!) команд в 32 (!) странах мира. Одних только национальных сборных Гутендорф тренировал целых 18.

Последним местом работы немца была сборная Самоа (U-23) в 2003 году. А до этого, где он только не тренировал, — в Германии и Швейцарии, Китае и Иране, Австралии и на Филиппинах, Испании и Непале. В частности, в немецкой бундеслиге Гутендорф возглавлял «Дуйсбург», «Штутгарт», «Шальке», «Киккерс Оффенбах» и «Теннис-Боруссию», а в Японии стал первым иностранным тренером, выигравшим чемпионат страны.

Своего же самого большого успеха в качестве тренера Руди достиг со сборной Чили, с которой выиграл отборочную группу чемпионата мира 1974 года. В межконтинентальных плей-офф Чили досталась сборная Советского Союза. Однако за две недели до первого матча в Москве генерал Аугусто Пиночет устроил в Чили военный переворот, из-за которого команда СССР (после домашней ничьей — 0:0) отказалась ехать на ответный матч в Сантьяго, за что получила техническое поражение.

Рекордом Гутендорфа по длительности пребывания стал швейцарский «Люцерн», в котором он работал целых пять лет.

Немецкий специалист успел поработать в самых экзотических уголках мира

Руди Гутендорф и легендарный Франц Беккенбауэр

Кстати, сына Фабиана австралийская супруга тренера Марика (она моложе Гутендорфа на 36 лет) родила Руди, когда ему было… 62 года,

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый капитан «Ливерпуля» Смит.

Фото Ральфа Роттманна

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