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«Динамо» проиграло в Киеве «Десне»: видеообзоры матчей УПЛ
В воскресенье, 15 сентября, поединками в Мариуполе и Киеве продолжилась программа 7-го тура в украинской премьер-лиге.
Чемпионат Украины. 7-й тур
15 сентября
«Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) — 1:2 (Беседин, 49 — Калитвинцев, 40, Филиппов, 56). Молодежные составы — 2:1.
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Караваев, Кадири (Соль, 85), Буяльский, Гармаш (Шепелев, 74), де Пена (Родригес, 46), Цыганков, Беседин.
«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) — 1:1 (Кирюханцев, 42 — Имери, 57). На 62-й минуте Политыло («Олимпик») не реализовал пенальти.
14 сентября
«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) — 4:3 (Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 — Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86). Молодежные составы — 3:0.
«Александрия» — «Днепр-1» — 2:0 (Довгий, 54, Ситало, 77). Молодежные составы — 5:1.
«Карпаты» (Львов) — «Ворскла» (Полтава) — 2:1 (Понде, 70, с пенальти, Мартенс, 80 — Баенко, 40). Молодежные составы — 1:4.
Подопечные Александра Рябоконя прибыли в столицу в статусе команды, находившейся в турнирной таблице выше подопечных Алексея Михайличенко, которые под началом нового главного тренера не смогли одолеть «Олимпик» (1:1) и растранжирили преимущество в два мяча в противостоянии с «Зарей» (2:2).
Наставник «бело-синих» после возвращения большинства футболистов из сборных своих стран, в частности, доверил место в «основе» Караваеву и Беседину. В то же время в запасе «Динамо» остались форвард сборной Люксембурга Родригес и защитник национальной команды Польши Кендзера, а дисквалифицированного за красную карточку в игре с «Олимпиком» словенца Вербича, который во время паузы УЕФА забил два мяча в ворота израильтян, понятное дело, не оказалось даже в заявке на игру.
В первом тайме гости действовали уверенно и агрессивно, мало что позволив динамовцам у своих ворот. Более того, «Десна» в одной из контратак забила: после «прострела» с фланга Картушова ворота Бойко поразил… экс-динамовец Калитвинцев. На последних секундах тайма «бело-синие» таки нанесли свой первый удар в «рамку» Паста, но рефери после удара головой де Пены не зафиксировал взятие ворот гостей, не будучи уверенным, что мяч пересек линию всей проекцией. Протесты уругвайца привели лишь к желтой карточке.
От греха подальше Михайличенко в перерыве заменил де Пену на Родригеса. И на 49-й минуте динамовцы сравняли счет: после удара Кадири Паст не смог зафиксировать мяч, и Беседин в падении протолкнул его в сетку («Десна» не пропускала с 30 июля!). Впрочем, ответ парней из Чернигова получился еще более эффектным: удар пяткой Филиппова после паса Калитвинцева вышел на загляденье — 1:2.
Безвыигрышная серия «Динамо» во всех турнирах достигла шести (!) матчей (три из них — при Михайличенко). В четверг, 19 сентября, на «Олимпийском» в рамках Лиги Европы будет гостить шведский «Мальме». А «Десну» с победой — заслуженное второе место в таблице.
0:1 Калитвинцев (40-я мин.)
1:1 Беседин (49-я мин.)
1:2 Филиппов (56-я мин,)
На поединок в Мариуполь донецкий «Олимпик» привез новый наставник — 47-летний испанец Висенте Гомес, ранее входивший в тренерский штаб киевского «Динамо». В прежние годы дончане трижды гостили в приазовском городе и неизменно проигрывали.
На сей раз «Олимпик» не только увез ничью, но и вполне мог победить. Но выше всяких похвал на последнем рубеже «Мариуполя» действовал голкипер Худжамов, в частности, парировавший 11-метровый удар в исполнении Политыло.
Положение команд:
1. «Шахтер» — 21 (7);
2. «Десна» — 14 (7);
3. «Александрия» — 12 (7);
4. «Заря» — 11 (7);
5. «Динамо» — 8 (6);
6. «Днепр-1» — 8 (7);
7. «Карпаты» — 8 (7);
8. «Мариуполь» — 8 (6);
9. «Ворскла» — 7 (7);
10. «Колос» — 7 (6);
11. «Львов» — 6 (6);
12. «Олимпик» — 2 (7).
В рамках 7-го тура УПЛ 15 сентября состоится также матч «Колос» — «Львов».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» ценой жуткой травмы бразильца Тайсона вырвал победу у «Зари».
Фото ФК «Динамо»
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