Происшествия

Во время Марша равенства в Харькове пострадали полицейские

По итогам Марша равенства «Харьков Прайд» были задержаны около двух десятков человек, пострадали двое полицейских. Также ведется розыск тех, кто в парке Шевченко напал на возвращавшегося домой участника марша.

В полиции насчитали на марше около двух тысяч участников (организаторы, в свою очередь, заявили о пришедших трех тысячах сторонников). Марш охраняли более 2500 сотрудников полиции, включая спецназ, Нацгвардию и курсантов. Сам марш прошел достаточно мирно, инциденты начались уже после завершения акции в центре Харькова.

В полиции говорят, что задержали 17-летнего харьковчанина, который на улице Сумской швырял камни в людей, возвращавшихся с марша. На юношу составлен админпротокол за мелкое хулиганство.

По итогам стычки с полицией на улице Рымарской были задержаны 17 человек. Хулиганы распылили в полицейских слезоточивый газ. Один из правоохранителей получил серьезные ожоги глаз, его коллеге-полицейскому также понадобилась медицинская помощь.

Отреагировали в полиции и на хулиганов, преследовавших юношу в парке Шевченко. Ведется следствие, устанавливаются участники драки.

Напомним, Марш равенства «Харьков Прайд» планировалось сорвать силовым способом. К месту проведения акции подтянулись молодые люди спортивного телосложения, скрывающие свои лица. Пришедшие выдавали себя за «сторонников традиционных ценностей».

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