Посторонний: фото Сенцова на саммите в Киеве взорвало сеть

Политика

Ярким моментом на саммите YES в Киеве стала встреча участников у входа в здание, чтобы сделать совместное фото. Приехавшие на саммит гости общаются, балагурят, читают сообщения в смартфоне. И только Олег Сенцов стоит спокойный, невозмутимый, еще не привыкший к своей новой роли.

В сети не оставили без внимания, что даже в толпе Сенцов сумел остаться обособленным. «Глядя на это фото, вспоминается „Посторонний“ Альберта Камю», — отмечает журналист Михаил Ткач.

Комментаторы фото признают, что Сенцов, возможно, внутренне перерос присутствующих, потому и выглядит человеком из другого мира.

Напомним, Олег Сенцов, выступая на саммите YES, еще раз напомнил об украинских гражданах, остающихся в плену. После выступления Сенцов сделал тематический подарок Зеленскому — банку, напоминающую об узниках.

Фото yes-ukraine.org

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