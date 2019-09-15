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Посторонний: фото Сенцова на саммите в Киеве взорвало сеть
Ярким моментом на саммите YES в Киеве стала встреча участников у входа в здание, чтобы сделать совместное фото. Приехавшие на саммит гости общаются, балагурят, читают сообщения в смартфоне. И только Олег Сенцов стоит спокойный, невозмутимый, еще не привыкший к своей новой роли.
В сети не оставили без внимания, что даже в толпе Сенцов сумел остаться обособленным. «Глядя на это фото, вспоминается „Посторонний“ Альберта Камю», — отмечает журналист Михаил Ткач.
Комментаторы фото признают, что Сенцов, возможно, внутренне перерос присутствующих, потому и выглядит человеком из другого мира.
Напомним, Олег Сенцов, выступая на саммите YES, еще раз напомнил об украинских гражданах, остающихся в плену. После выступления Сенцов сделал тематический подарок Зеленскому — банку, напоминающую об узниках.
Фото yes-ukraine.org
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