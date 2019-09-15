Политика

Украину принуждать не будут: Волкер сделал важное заявление о выборах на оккупированном Донбассе

Давно обсуждаемая «формула Штайнмайера» для Донбасса начинается только после состоявшихся свободных и честных выборов. Но чтобы на оккупированных территориях прошли выборы, необходимо вывести оттуда российские войска. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя опасения, связанные с воплощением в жизнь так называемого «мирного плана Штайнмайера».

По словам Волкера, международные партнеры Украины не будут требовать немедленного проведения выборов. «Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, пока территории остаются оккупированными», — заявил спецпредставитель США в интервью ТСН.

«Реализация „формулы Штайнмайера“ возможна только после того, как выборы состоятся… Для свободных и честных выборов нужна свободная, спокойная, безопасная среда… Пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась или что-либо для этого сделала… Нужно, чтобы Россия вывела войска. Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживаются Россией. Должны быть размещены миротворцы для создания стабильности или восстановлена ​​стабильность иным образом, чтобы воплотить минские договоренности», — объяснил Волкер.

Напомним, российский экономист Андрей Илларионов назвал «формулу Штайнмайера» быстродействующей бомбой для Украины, способной взорвать страну изнутри. Илларионов предостерег украинских политиков от иллюзий, что Путин согласится на мир не на своих условиях.

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