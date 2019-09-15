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Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мальме»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 19 сентября, киевское «Динамо» матчем на столичном «Олимпийском» против шведского «Мальме» стартует в групповом турнире Лиги Европы (стоимость билетов — 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен). Кстати, в феврале соперники встречались в спарринге на сборе в Испании и не определили победителя — 0:0.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «МАЛЬМЕ»
В прошлое воскресенье подопечные Алексея Михайличенко и немца Уве Реслера провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. Динамовцы на главной спортивной арене Украины не смогли выиграть третий подряд матч при новом тренерском штабе, уступив «Десне» — 1:2, и в турнирной таблице премьер-лиги занимают оскорбительное для своих болельщиков шестое место (у «бело-синих» — игра в запасе).
В свою очередь, «Мальме» в домашней встрече чемпионата Швеции оказался сильнее «Норчепинга» — 1:0 (Рикс, 56) и за семь туров до финиша с 47 очками идет на втором месте, на два пункта отставая от АИКа (у «Юргордена также 47 очков и игра в запасе).
В прямой трансляции матч «Динамо» — «Мальме» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 19 сентября в 19:55. Также трансляция встречи запланирована на канале «Матч! Футбол 2».
Несмотря на серию «Динамо» из шести подряд поединков без побед во всех турнирах (с «Шахтером» — 1:2, с «Брюгге» — 0:1 и 3:3, с «Олимпиком» — 1:1, с «Зарей» — 2:2 и с «Десной» — 1:2), букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение вице-чемпиону Украины. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на выигрыш подопечных Михайличенко принимает с коэффициентом 1,63, на ничью — 3,75, на победу «Мальме» — 5,5.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона».
Фото ФК «Динамо»
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