Мир

Спецслужбы Турции похищают людей по всему миру, и Украина — не исключение, — правозащитники

Международные правозащитные организации обвиняют спецслужбы Турции в похищении людей в государствах Европы, Азии и Африки. Утверждают, что турецким спецагентам за последние три года удалось провернуть не менее 31 операции по похищению людей. Все выкраденные были возвращены в Турцию для дальнейшего суда. Еще одна попытка похищения в июле 2018 года сорвалась из-за вмешательства полиции.

Швейцарская организация «Фонд образования, обучения и интеграции» (SERA) утверждает, что в Европе в нескольких государствах зафиксированы случаи похищения людей турецкими спецслужбами. Операции проводились в Украине, а также в Косово и Молдове. Об этом сообщает Die Welt.

Правозащитники связывают похищения с попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году. Якобы похищенные имели отношение к этой попытке переворота или были симпатиками Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке путча.

Напомним, в 2018 году из нескольких стран в Турцию были доставлены представители оппозиции, сбежавшие от преследований на родине. Так, например, в Турцию был возвращен житель Николаева Юсуф Инан. Сначала говорилось о похищении, но затем следствием было объявлено, что экстрадиция состоялась с ведома и согласия Украины. Опасался за свою судьбу турецкий журналист Юнус Эрдогду.



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