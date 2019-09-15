- 22:37 Спецслужбы Турции похищают людей по всему миру, и Украина — не исключение, — правозащитники
- 21:57 Украину принуждать не будут: Волкер сделал важное заявление о выборах на оккупированном Донбассе
- 21:22 «Динамо» проиграло в Киеве «Десне»: видеообзоры матчей УПЛ
- 21:05 Посторонний: фото Сенцова на саммите в Киеве взорвало сеть
- 20:25 Водитель, принявший смертельную дозу алкоголя, установил новый антирекорд в Украине
- 20:00 «Он контролировал каждый мой шаг»: Настя Шаповалова, которую муж облил кипятком, рассказала новые подробности нашумевшей истории
- 19:57 Во время Марша равенства в Харькове пострадали полицейские
- 19:36 Запорожский «Мотор» проиграл на старте гандбольной Лиги чемпионов
- 19:20 Водометы против коктейлей Молотова: в Гонконге с новой силой разгорелись протесты
- 18:24 "Формула Штайнмайера" — это бомба не замедленного, а достаточно быстрого действия, — Илларионов
- 17:54 Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака
- 17:51 Рост доллара и минимальной зарплаты: что предложил Кабмин в госбюджете-2020
Спецслужбы Турции похищают людей по всему миру, и Украина — не исключение, — правозащитники
Международные правозащитные организации обвиняют спецслужбы Турции в похищении людей в государствах Европы, Азии и Африки. Утверждают, что турецким спецагентам за последние три года удалось провернуть не менее 31 операции по похищению людей. Все выкраденные были возвращены в Турцию для дальнейшего суда. Еще одна попытка похищения в июле 2018 года сорвалась из-за вмешательства полиции.
Швейцарская организация «Фонд образования, обучения и интеграции» (SERA) утверждает, что в Европе в нескольких государствах зафиксированы случаи похищения людей турецкими спецслужбами. Операции проводились в Украине, а также в Косово и Молдове. Об этом сообщает Die Welt.
Правозащитники связывают похищения с попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году. Якобы похищенные имели отношение к этой попытке переворота или были симпатиками Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке путча.
Напомним, в 2018 году из нескольких стран в Турцию были доставлены представители оппозиции, сбежавшие от преследований на родине. Так, например, в Турцию был возвращен житель Николаева Юсуф Инан. Сначала говорилось о похищении, но затем следствием было объявлено, что экстрадиция состоялась с ведома и согласия Украины. Опасался за свою судьбу турецкий журналист Юнус Эрдогду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...