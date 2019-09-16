Политика

Большая угроза для Украины: в США раскрыли замысел Путина с "ДНР"-"ЛНР"

Россия взялась за старое и вновь пытается под маской «воссоединения Донбасса» внедрить в политическое тело Украины «раковую опухоль». Есть риск, что нынешнее руководство Украины попадется в ловушку Кремля. Своими опасениями в интервью «ФАКТАМ» поделился живущий в США известный публицист и политолог Андрей Пионтковский.

«Сейчас Кремль снова возобновил давление — уже на вашу новую власть. Существует серьезное опасение, что нынешнее руководство Украины окажется готово пойти на какую-то форму так называемого воссоединения с Донбассом и возвращения утраченных территорий. Это представляет очень большую угрозу украинскому суверенитету и полностью отвечает планам Путина», — объяснил Пионтковский.

Политолог уверен: если Украина согласится на российский сценарий, то останется без важнейшего элемента государства — государственной границы.

«Российский замысел практически лишит вас государственной границы, поскольку ВСУ должны будут покинуть линию разграничения, а легализация „ЛНР“ и „ДНР“ откроет путь к расползанию этой раковой опухоли вглубь страны», — подытожил Пионтковский.

Напомним, в России вновь стали требовать от Украины выполнения «формулы Штайнмайера» для Донбасса, предполагающей выборы и особый статус для региона. Бывший советник президента России Андрей Илларионов называет такие замыслы бомбой быстрого действия. А спецпредставитель США Курт Волкер настаивает, что выборам на Донбассе должен предшествовать вывод из региона российских войск, и возможна лишь такая последовательность действий.

Что задумал Кремль по поводу Украины, читайте в интервью Пионтковского «Путин ведет с Украиной циничную игру. Как террорист с родственниками заложников».

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