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Google посвятил сегодняшний дудл одному из величайших гитаристов всех времен
16 сентября Google решил напомнить об очередной годовщине со дня рождения «короля блюза» — всемирно известного гитариста Би Би Кинга.
Райли Бенджамин Кинг родился 16 сентября 1925 года в штате Миссисипи, США. В 23 года впервые серьезно решился попробовать себя в музыке и устроился на радиостанцию диджеем. Там и появился звучный псевдоним будущего великого музыканта. Первые две буквы — аббревиатура от «Blues Boy» («блюзовый мальчик»).
В годы славы Би Би Кинг давал до 300 концертов в год. В 2003-м музыканта включили в рейтинг 100 лучших гитаристов всех времен. В активе музыканта 15 премий «Грэмми», в 1980 году Би Би Кинг удостоился места в Зале славы блюза.
Прощальный тур Би Би Кинг повел в 2006 году, но полностью отказался от концертной деятельности лишь в 2014-м по строгому настоянию врачей. Музыкант страдал от сахарного диабета и в мае 2015 года скончался из-за многочисленных осложнений заболевания.
Напомним, в августе Google посвятил яркий дудл всемирно известной этнической певице, «босоногой диве» Сезарии Эворе.
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