Жуткое тройное ДТП под Николаевом унесло две жизни (фото)

Происшествия

Жуткая автомобильная авария произошла в воскресенье, 15 сентября, около 20:15, на 122-м км автодороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla. Одним из них управлял 43-летний житель Николаева, другим — 55-летний николаевец. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ДТП погибли 44-летняя и 34-летняя пассажирки Chevrolet. Водителя этого автомобиля, его 18-летнего сына и маленькую дочь, а также 33-летнего пассажира с доставили в больницу с травмами.

Водители автомобилей Toyota не пострадали.

Издание «Новости-N» пишет, что авария произошла недалеко от села Половинки. Водитель Chevrolet Evanda, в котором находилось 6 человек, пытался уйти от лобового столкновения, и его машину занесло на обочину. После этого ей в бок на полном ходу врезалась Toyota. Еще одна Toyota также зацепила Chevrolet.

Полиция сообщает, что по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц». Наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз.

В тот же день в Киевской области, как сообщали «ФАКТЫ», в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека.

Ранее под Николаевом автобус с курортниками сбросил с дороги полицейскую машину. Она снесла дорожный знак, съехала кювет и врезалась в дерево.

А в Казахстане накануне поезд снес автобус, который находился на железнодорожном переезде. Жуткое видео катастрофы смотрите здесь.



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