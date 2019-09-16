В разы лучше "Зенита": в КБ “Южное” создают новейшую ракету-носитель

Наука и технологии

В канун 28-го Дня независимости украинский флагман ракетостроения КБ «Южное» провел испытания ракеты-носителя «Циклон-4», чем в очередной раз доказал, что не зря ест свой хлеб. Однако это не все сюрпризы, которые готовит миру космическая Украина в ближайшее время.

С каждым годом украинская держава понемногу возвращает утерянные на мировой космической арене позиции. На сей раз главное предприятие Укркосмоса планирует удивить рынок новейшей по всем параметрам разработкой — ракетой-носителем «Маяк-3.9S». По словам генерального директора КБ «Южное» Александра Дегтярева, их новое детище значительно превзойдет визитную карточку предприятия и гордость космической Украины — легендарную ракету «Зенит», до сих используемую в международной программе «Морской старт». «Специалисты конструкторского бюро смогли разработать РН «Маяк-3.9S», значительно превосходящую по своим параметрам своего прямого конкурента — ракету «Зенит», — сообщил Александр Дегтярев на встрече с прессой.

Дальнейшее использование РН «Зенит» нерационально, так как в ней задействовано до 70% российских комплектующих. Ее «сердце» — двигатель первой ступени РД-171М — и система управления являются российскими разработками (двигатель разработан российским машиностроительным холдингом «Энергомаш»). По заверению Александра Дегтярева, отказ от всего российского после 2014 года не стал приговором для украинской космической промышленности. Ее предприятия обеспечивают полный цикл производства и вполне способны решать вопросы импортозамещения за счет внутренней и партнерской продукции, ничем не уступающей по качеству российской. Однако ракета «Зенит» морально и технически устаревает, поэтому, и в финансовом, и в инновационном плане выгоднее создать конструктивно новую, а самое главное, конкурентоспособную ракету, которая была бы широко востребована на рынке пусковых услуг. В планах КБ «Южное» вернуться с «Маяк-3.9S» на Байконур в рамках программы «Наземный старт» или отдельной, соответствующие переговоры уже ведутся с казахской стороной.

По словам А. Дегтярева, для новой ракеты специалистами КБ «Южное» был разработан принципиально новый двигатель РД-815 тягой 250 тонн. В первой ступени «Маяк-3.9S» предусматривается наличие трех таких агрегатов, суммарные характеристики которых превышают аналогичные параметры двигателя 171, используемого в «Зенитах».

Такую «активизацию» деятельности флагмана украинского ракетостроения связывают с отказом оператора «Морского старта» — корпорации с российским капиталом S7 Space — от использования РН «Зенит» с 2022 года. Украинские ракеты планируется заменить на более перспективные российские «Маяк-5». В то же время, такое решение S7 было принято уже постфактум, после того, как украинские предприятия Кб «Южное» и «Южмаш» в 2014 году вышли из консорциума «Морской старт» и перестали обслуживать свои ракеты в рамках проекта. в 2017 году S7 попыталась возобновить сотрудничество с украинской стороной и подписала контракт с «Южмашем» на 12 ракет «Зенит-3SL». В 2019 году российские СМИ распространили слух о досрочном разрыве соглашения, однако, в Роскосмосе данную информацию опровергли. Очевидно, что России просто нечем заменить украинские «Зениты» и в ближайшее время это не предвидится.

Напомним, что «Морской старт» — не единственный международный космический проект с участием Украины. КБ «Южное», «Южмаш» и «Хартрон» представлены в европейской программе запусков «Вега» и американской «Антарес». Также КБ «Южное» реализует совместный украино-канадский проект «Циклон-4М». С появлением ракеты-носителя «Маяк-3.9S» украинская экспансия на международном рынке имеет все шансы расшириться.

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