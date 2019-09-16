Новые осенние тренды в маникюре: листья и бархат (фото)

Стиль жизни

Осень — время блеснуть новыми нарядами, прической, макияжем и маникюром. Примерить модный образ в новом сезоне мечтает каждая из нас. Начать можно с маникюра. Для этого нужно быть в курсе новых трендов. Осень на них щедра. Идеи у нее в изобилии. Причем для каждого конкретного случая — для офиса, свадьбы, спортзала… Не учитывать новые тренды сегодня нельзя. Они добавляют образу шарм. И нет ничего хуже, чем антитрендовые элементы в образе женщины. Они сводят на нет все усилия, приложенные для того, чтобы быть красивой. О модных тенденциях «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну, который недавно прошел в Тбилиси, Юлия Рошниашвили. Также она дала советы, как лучше осенью ухаживать за руками и ногтями.

— Нынешней осенью актуальны геометрия, френч и мраморный дизайн, — говорит Юлия Рошниашвили. — Что касается цветов, фаворитами сезона являются красный, черный и палитра нюдовых оттенков. Самые модные покрытия — матовое и бархатное. Особенно красива велюровая текстура в сочетании с белым цветом. И хотя это маркое покрытие быстро пачкается, многие модницы предпочитают его. Белый бархат — это очень красиво!

— Какой декор ногтей моден?

— Глиттер (блестки), камни и стразы.

— А что ушло из моды?

— Например, фольга. Менее актуальны становятся осенью цветы. Им на смену приходят листья. И это очень уместно. Ведь багряная листва — визитная карточка этого прекрасного времени года. Она так красива!

Листья – новый тренд осени

— Осень — время свадеб. Каждая невеста задумывается над тем, какой маникюр ей выбрать. Какой дизайн вы можете посоветовать девушкам, которые выходят осенью замуж?

— Беспроигрышный вариант — французский маникюр. Очень эффектно и белое покрытие. Френч можно дополнить кристаллами. Важно, чтобы маникюр гармонировал с образом невесты в целом.

Белые ногти стильно сочетать с бархатным покрытием

— Также осень называют временем деловой активности. Что можете порекомендовать для офиса, где выбор одежды, обуви, макияжа и маникюра диктует дресс-код?

— Нюдовые оттенки — лучший вариант. Деловой маникюр должен быть неброским, элегантным. Если вы любите яркие цвета, отдайте предпочтение красному. Это классика. Также осенью будут уместны темные оттенки — например, коричневого и бордового.

— Именно осенью многие девушки покупают абонемент в спортзал. Понятное дело, что ногти у тех, кто решил заниматься спортом, не должны быть длинными. А какой дизайн будет уместен в сочетании со спортивным стилем?

— Хорошо будет смотреться геометрический рисунок. Если говорить о цветовой палитре, это может быть нюд или, допустим, черный цвет, если хотите чего-то особенного. Важно, чтобы вам было удобно заниматься спортом, поэтому выберите комфортную для себя форму и длину ногтей.

Геометрия на ногтях нравится многим модницам

— Существуют ли правила сочетания украшений и одежды?

— Важна гармония. Если вы любите носить кольца, не стоит выбирать дизайн с множеством блесток и кристаллов. А если, напротив, на вас практически нет украшений, смело дополняйте дизайн стразами, камнями, глиттером. Главные критерии — красота и элегантность. Маникюр, как и гардероб, говорит о вашем вкусе. Выбирая дизайн, всегда помните об этом.

— А как лучше сочетать дизайн ногтей с одеждой?

— Каждый случай индивидуален. Но, например, полупрозрачные и нюдовые ногти подойдут практически ко всем вещам. Удобный вариант — красные, черные и пастельные покрытия. Они уместны в большинстве случаев. А вот другие цвета нельзя назвать непритязательными. Они требуют того, чтобы палитра вашего наряда была созвучна им, поэтому в таких случаях сочетать маникюр с одеждой — задача не из простых.

Черные матовые ногти актуальны в этом сезоне

— Какие ногти делают женщину моложе, а какие могут добавить возраст?

— Не стоит переусердствовать с декором. Стразы и кристаллы в большом количестве могут делать женщину старше. Слишком громоздкий рисунок тоже утяжеляет восприятие. Ну и с выбором цвета нужно быть осторожной. Кричащие оттенки тоже способны добавлять годы. Важен не только дизайн, но и то, чтобы маникюр был выполнен безупречно.

— Профессия нейл-стилиста сейчас очень популярна. Как вы пришли в нее?

— Это случилось три года назад. Я увидела маникюр моей сестры и не могла скрыть восторга. В этот момент я поняла, что хочу быть нейл-стилистом. Несмотря на небольшой стаж, я уже стала призером международного чемпионата по нейл-арту. И стараюсь постоянно совершенствоваться. Знаю, что в Украине есть хорошие нейл-стилисты, хотелось бы с ними пообщаться. Побывать в Киеве — моя мечта. Это очень красивый город с потрясающей старинной архитектурой, современными ресторанами и очень гостеприимными людьми. Возможно, в ближайшем времени получится посетить Киев.

Юлия Рошниашвили: «Ухоженные руки – визитная карточка женщины»

— Какой лучший комплимент вы слышали от клиентки?

— «Вау!» А вообще приятные слова мне говорят постоянно. Я стараюсь, чтобы клиентки получили не только красивые ногти, но и положительные эмоции. Это так важно для каждой женщины. Красивый маникюр делает нас увереннее. И это очень помогает в жизни.

— Юлия, как осенью лучше ухаживать за ногтями и кожей рук?

— Забота о руках требует постоянства. Обязательно используйте специальное масло для кутикулы. Что касается ухода за руками, очень эффективна парафинотерапия. Конечно, нужно не забывать скрабировать руки, а перед сном наносить специальный крем. Нанеся его, наденьте хлопковые перчатки, чтобы средство лучше впиталось. Ухоженные руки — визитная карточка женщины. Помните это и всегда заботьтесь о них. Будьте красивы, стильны, успешны и, конечно же, счастливы!

Ранее о том, какие брови модны осенью-2019, какую форму и цвет выбрать, чтобы быть в тренде, «ФАКТАМ» рассказала многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist Ксения Окис.

Фото из альбома Юлии Рошниашвили

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