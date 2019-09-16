Доллар продолжает падать, но курс евро пошел вверх

Деньги

В то время как курс доллара продолжает снижаться, стоимость евро пошла вверх. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 12 копеек, а европейская — подорожала на 20 копеек. В понедельник, 16 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,71 грн за доллар и 27,42 грн за евро. В всех обменных пунктах доллар уже продают и покупают заметно дешевле 25 гривен. Сдать наличные доллары можно в среднем по 24,66 грн, купить — по 24,92 грн. Наличный евро можно сдать в среднем по 27,19 грн, купить — по 27,61 грн.

«Курс гривни сохраняет стабильность и с утра в понедельник находится на отметке 24,75 гривни за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что Украина намерена согласиться на новый кредитный транш МВФ в размере около 5 млрд долларов.

Рынок будет «переваривать» данные по бюджету-2020 и ждать новые подробности, в частности, макроориентиры. Пока же известно, что проект государственного бюджета страны на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП. Также правительство Украины рассчитывает получить в 2020 году более 200 млн долларов в бюджет от приватизации.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит оставаться стабильной и будет держаться вблизи отметки 24,7−24,8 гривни за доллар".

Напомним, что 11 сентября миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев. Украина планирует договориться с МВФ о новом займе в размере около 5 млрд долларов. Если переговоры пройдут успешно, то программа расширенного финансирования заменит ныне действующую краткосрочную программу. Новая программа может быть рассчитана на три года.

«Наша задача, чтобы коллеги из МВФ уехали из Киева с предварительным соглашением о начале программы в конце нынешнего года, — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. — Национальный банк и Министерство финансов уже начали переговоры с МВФ на техническом уровне».



Стоит отметить, что в начале сентября Украина погасила последнюю задолженность по программе МВФ 2014 года, перечислив 156 млн в долларовом эквиваленте. Это положительно отразилось на стабильности курса национальной валюты.

«За неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7−1,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,09 грн до 24,71 грн (-1,5%).

Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,95—24,98 грн до 24,76—24,80 грн (-0,8%/-0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,90—25,17 грн до 24,66—24,94 грн (-0,9%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,1%.

Доллар достаточно уверенно опустился ниже 25 грн, несмотря на покупку валюты НБУ. Регулятор, очевидно, держит свое слово и не

вмешивается в рыночные принципы курсообразования. На пятничных торгах доллар на межбанке опускался даже ниже 24,7 грн, обновив минимумы конца января 2016 года, хотя позже вернулся чуть выше этих уровней.

На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшее снижение доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках — около 24,4—24,7 грн".

Стоит отметить, что Национальный банк Украины с 9 по 13 сентября купил на межбанковском валютном рынке 198 млн долларов, что в 7,3 раза больше, чем неделей ранее. В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке 3,54 млрд долларов, продал — 248,23 млн долларов. Также, по данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,89 млрд грн, в том числе гривневых — на 1,84 млрд грн.

Более смелый валютный прогноз озвучил сайту «Обозреватель» финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он считает, что уже в ближайшие дни доллар на наличном рынке могут покупать по 24,3 грн, а продавать — на 25—30 коп дороже.

«Видим, что сейчас гривня растет на фоне нескольких факторов. Первый — сформировался Кабмин, который озвучил вполне позитивные для инвесторов заявления. Например, об открытии рынка земли. Второй — укрепляются позитивные ожидания на фоне переговоров с МВФ», — поясняет аналитик.

Хотя, некоторые эксперты считают, что в долгосрочной перспективе украинскую валюту может ожидать значительная девальвация.

«Если прогноз Международного валютного фонда о наступлении очередного финансового кризиса через год-полтора осуществится, в Украине будет происходить значительная девальвация национальной валюты и падение ВВП, — заявил в комментарии УНН экономист Виктор Скаршевский. — Если мировая конъюнктура на внешних рынках ухудшится, то деньги МВФ нам не помогут. Кроме того, экономика Украины может рухнуть не только вследствие мирового финансового кризиса, но и всего лишь от падения цен на зерно и металл. Подобная ситуация наблюдалась в 2008—2009 годах, а также в 2014—2015 годах», — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева, этот документ позволит защитить права потребителя в полной мере, в частности, от мелкого шрифта в договорах, на основании которых банки потом отсуживают у клиентов огромные суммы, и до регулирования рекламы финансовых услуг.

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