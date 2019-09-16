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Есть сумасшедшие и психически больные: Богдан о "Слуге народа"
Глава Офиса президента Андрей Богдан признает, что в провластной партии «Слуга народа» не все психически здоровы — в список попали очень разные люди.
«Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы… Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества», — заявил Богдан в интервью украинской службе ВВС.
Комментируя жалобы депутатов «Слуги народа» о том, что из них хотят сделать «ручных зверьков», Богдан был категоричен: проблемы этих людей он решать не властен.
«Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным — что мы можем сделать», — заявил глава Офиса президента.
Также Богдан уточнил, что в Офисе президента не поддерживают тех, кто идет против общего вектора. «Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды — пожалуй, мы будем расценивать его как врага», — подытожил он.
Напомним, у пропрезидентской партии «Слуга народа» по итогам выборов оформилось монобольшинство в Верховной Раде. При этом будущим депутатам на обучении в Трускавце активно внушалось, что они — политические никто. Такие заявления понравились не всем, реакция депутатов была неоднозначной.
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