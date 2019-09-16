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Богдан: все, кто пишет про "бешеный принтер" в Раде — снобы
Глава Офиса президента Андрей Богдан называет снобами тех, кто окрестил Раду «бешеным принтером». Название «взбесившийся принтер» к парламенту пристало после того, как депутаты стали в ускоренном темпе штамповать законы в ущерб качеству. Богдан считает, что парламентарии лишь дают людям то, чего население на самом деле желает.
«Снобы, которые сами не могут ничего сделать… Общество, согласно социологии, требует решительных действий. Они не понимают, что такое регламент, правки, второе чтение — они этого не понимают. Вы или работаете, или не работаете», — заявил Богдан в интервью украинской службе ВВС.
Напомним, в новой Верховной Раде уже зафиксированы первые случаи кнопкодавства. А попытки противостоять ускоренному рассмотрению законов без внесения правок наткнулись на жесткое сопротивление.
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