Деньги

Ярославский о практике использования статуса депутата ВР в личных целях: это должно остаться в прошлом

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский обратился к президенту Украины, Верховной Раде Украины и правоохранителям с официальным письмом, касающимся возмещения долгов группы «АИС» на общую сумму около 100 млн долларов перед DCH как кредитором-правопреемником «УкрСиббанка».

Документ размещен на корпоративном веб-сайте группы DCH вместе с сопроводительным текстом.

Среди правоохранительных органов-адресатов: Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.

В своем письме Ярославский указывает на очевидные злоупотребления народными депутатами Украины нового созыва своим депутатским статусом для оказания давления на DCH как кредитора в интересах бенефициаров группы компании «АИС» — бывших депутатов Рады Дмитрия Святаша и Василия Полякова. В документе отмечается также, что в настоящее время в рамках уголовного производства по делу возмещения долгов «АИС»:

Василию Полякову предъявлено подозрение в мошенничестве;

обоим бенефициарам «АИС» ограничена свобода передвижения;

должностные лица «АИС» находятся под круглосуточным домашним арестом.

В то же время, должники предпринимают попытки уйти от ответственности в «лучших коррупционных традициях», — говорится в сопроводительном тексте к сканированной электронной копии письма, размещенной на сайте DCH.

«Очень странно читать письма за подписью депутатов Верховной Рады Украины, которые пытаются подменить собой суд и занимаются адвокацией недобросовестных должников. Так же, как отвратительно наблюдать за имитацией руководством „АИС“ митингов под стенами властных структур, — говорится в письме Александра Ярославского. — По глубокому убеждению коллектива группы DCH, практика использования статуса депутата Верховной Рады Украины в личных целях и для давления на правоохранительные органы должна остаться в прошлом, а народные избранники должны сосредоточиться на законотворчестве и представительстве интересов народа Украины».

Группа DCH обращает также внимание президента Украины, депутатского корпуса Рады, правоохранительных и антикоррупционных органов на то, насколько губительна для инвестиционной привлекательности Украины ситуация, когда права кредиторов системно нарушаются при видимом попустительстве государственной власти. И насколько важно продемонстрировать политическую волю в деле защиты украинским государством законных интересов бизнеса — «в том числе, на примере ситуации с возмещением многомиллионных долгов „АИС“, от возврата которых бенефициары этой группы уклоняются уже 12 лет».

«Политическое влияние на хозяйственные отношения недопустимы в демократическом современном государстве. А дискриминация кредиторов существенно ухудшает инвестиционную привлекательность страны и перспективы ее экономического роста. Убежден, что при честном и прозрачном рассмотрении дела по долгам „АИС“ суд примет объективное справедливое решение, а мир увидит реальный мощный пример того, как украинская власть строит правовое государство и защищает законные интересы бизнеса», — написал Ярославский.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter