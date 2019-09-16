Происшествия

В Киеве грузовой микроавтобус въехал в маршрутку: есть пострадавшие (фото, видео)

В Киеве на улице Академика Заболотного на остановке общественного транспорта грузовой микроавтобус въехал в маршрутный автобус. Видео инцидента появилось опубликовали «Вартові.Еспресо» в Facebook. Напомним, в начале сентября в Одессе маршрутка въехала в троллейбус.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что в салоне маршрутного автобуса вылетели сиденья. Травмы получили несколько человек, двух пассажирок пришлось госпитализировать.

В момент инцидента маршрутка стояла на остановке по улице Заболотного в Голосеевском районе столицы и высаживал людей. Когда начал отъезжать, в заднюю часть маршрутки врезался бус Renault.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о столкновении двух маршруток в Одесской области, в котором пострадали 19 человек.

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